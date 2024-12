La NBA, conocida por su altísimo nivel competitivo, demanda a los jugadores no solo talento, sino la capacidad de optimizar sus acciones en la cancha. En una liga donde el equilibrio entre lo deportivo y lo económico es fundamental, los equipos buscan a jugadores que sean eficaces, capaces de producir grandes resultados con recursos limitados. Este tipo de rendimiento es un activo valioso, especialmente para franquicias que necesitan maximizar el impacto de sus plantillas.

¿Qué significa ser eficiente en la NBA?

La eficiencia en el baloncesto no se limita únicamente a anotar puntos. Es la habilidad de contribuir al equipo de múltiples maneras, ya sea en defensa, rebotes, asistencias o con un alto porcentaje de acierto en los lanzamientos. Muchos de estos jugadores son considerados secundarios, pero su impacto trasciende las estadísticas convencionales. Su esfuerzo defensivo, inteligencia táctica y capacidad de jugar en equipo son esenciales para el éxito colectivo.

Desde Hoopshype han destacado a los 12 jugadores más eficientes de la actual temporada, quienes se han convertido en piezas clave para sus respectivos equipos. A menudo, estos jugadores sobresalen saliendo desde el banquillo o complementando a las estrellas en los momentos más críticos.

Jalen Suggs goes 360 on the break!

Magic have won 11 of their last 12 📈

ORL-BKN | NBA League Pass

📲 https://t.co/KQpegTpWKs pic.twitter.com/YfntEXXJzl

— NBA (@NBA) December 1, 2024