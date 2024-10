Boston vivió una noche mágica en el TD Garden cuando los Celtics, tras 16 años de espera, izaron su banderín número 18 y recibieron los anillos de campeones de la NBA. La ceremonia, que comenzó con la entrega de los anillos a los jugadores que llevaron al equipo a la gloria en la temporada 2023-24, culminó con una contundente victoria 132-109 sobre los New York Knicks, dejando en claro que los Celtics no piensan conformarse con este título.

Los fanáticos del Garden estaban extasiados. No solo estaban celebrando el título, sino también el dominio absoluto que el equipo mostró durante la temporada pasada. Con 64 victorias en la temporada regular y un balance de 16-3 en los playoffs, Boston demostró ser un verdadero gigante en la NBA. En las Finales, se impusieron a los Dallas Mavericks por 4-1, reafirmando su hegemonía.

Jayson Tatum, la estrella del equipo, se dirigió a los seguidores con un mensaje lleno de ambición: «Sinceramente, puedo decirles a los mejores aficionados del mundo… ¡Hagámoslo de nuevo!». Estas palabras encendieron aún más a la multitud, que sueña con repetir la hazaña en la próxima campaña.

La noche no habría estado completa sin la presencia de algunas de las mayores leyendas de los Celtics. Boston siempre ha sido un equipo que respeta y honra su historia, y esta vez no fue la excepción. Grandes nombres como Bob Cousy, quien ganó seis títulos en los primeros años de la franquicia, y Cedric Maxwell, MVP de las Finales y campeón en dos ocasiones, asistieron a la ceremonia.

Pero la mayor emoción la generaron las estrellas del último equipo que llevó el trofeo a Massachusetts: Ray Allen, Kevin Garnett y Paul Pierce. Juntos nuevamente, estos pilares del campeonato de 2008 dieron su apoyo al equipo actual, en lo que se sintió como una verdadera entrega de antorcha.

Tap in on the details 🔎 pic.twitter.com/2ir4xDlUWA

Jaylen Brown, MVP de las Finales contra Dallas, no pudo ocultar su emoción tras la ceremonia: «Tener a esas leyendas de los Celtics en el edificio… es casi como si estuvieran pasando la antorcha. En mi año de novato, cuando me eligieron en el draft, esto es lo que dije que haría: ir a la guerra por esta ciudad. Es genial ver cómo se iza ese banderín». Brown, quien fue clave en la victoria ante los Mavs, demostró que los valores y el espíritu de lucha siguen vivos en el equipo actual.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de los anillos de campeón, verdaderas joyas diseñadas para conmemorar el histórico 18º título. Con 15 quilates de diamantes blancos, que representan a los equipos de la Conferencia Este, y 16 diamantes tallados como esmeralda en honor a las 16 victorias en los playoffs, los anillos son un símbolo de la grandeza de la franquicia.

One of the greatest Celtics teams of all time 🏆 pic.twitter.com/6AGanhmHhT

