Los Brooklyn Nets están en una encrucijada. No se encuentran entre los equipos más competitivos de la NBA, pero tampoco son de los peores. La temporada pasada terminaron con un balance superior al de nueve franquicias, pero aún les falta para competir seriamente en los playoffs. En este contexto, la organización ha tomado decisiones importantes para definir su rumbo.

Una de las más notables fue el traspaso de Mikal Bridges a los New York Knicks, quienes realizaron una oferta lo suficientemente atractiva como para que los Nets decidieran desprenderse de una de sus piezas clave. A pesar de esta decisión, la franquicia no tiene intenciones de entrar en una reconstrucción completa. En lugar de eso, Cam Thomas se ha señalado como el nuevo líder del equipo tras la salida de Bridges, y está listo para asumir el reto.

“Afronto mi nuevo papel encarándolo de frente. He estado teniendo roles de liderazgo desde la escuela secundaria y la universidad, así que no me preocupa en lo más mínimo. Estoy emocionado por llevarlo al siguiente nivel en la NBA. Simplemente estoy listo”, comentó Thomas en una entrevista con SLAM.

New trades, new teammates, new coaching staff, new questions. Above it all, Cam Thomas remains the constant for the Brooklyn Nets.

We sat down with the Nets guard to dish on the offseason, proving the doubters wrong and what’s in store for year four. https://t.co/fIlD7iD3U9 pic.twitter.com/9jzWNM0w1u

— SLAM (@SLAMonline) August 19, 2024