Tyus Jones es el nuevo refuerzo de los Phoenix Suns. Aunque tardó en encontrar equipo durante la agencia libre, el base de 28 años ha firmado por un año y 3,3 millones de dólares, lo que representa el salario mínimo para un veterano en la NBA. Pese a tener otras opciones en el mercado, Jones eligió un camino que prioriza el protagonismo y la posibilidad de competir por el campeonato.

Tyus Jones — the market’s top remaining free agent guard — has agreed on a one-year, $3.3 million deal with the Phoenix Suns, Kevin Bradbury of @LiftSportsMNGMT tells ESPN. pic.twitter.com/lhhJkKowQz

De acuerdo con el periodista Ian Begley de SNY, los New York Knicks habían mostrado un fuerte interés en adquirir a Jones, ofreciéndole un contrato por 10 millones de dólares por dos años. Aunque la oferta económica de Nueva York era claramente superior, el base estaba más interesado en un rol de titular en un equipo con aspiraciones serias al título, y en ese sentido, solo los Suns podían cumplir con sus expectativas.

Para Phoenix, la llegada de Jones es una excelente noticia. La temporada pasada, el equipo sufrió la falta de un base puro que pudiera liderar la ofensiva de manera efectiva. Con la incorporación de Jones, los Suns logran cubrir esa necesidad clave. Sin embargo, queda por ver cómo se ajustará el esquema del equipo. Si Jones asume el rol de titular, surge la interrogante de si Bradley Beal pasará al banquillo o si el equipo optará por jugar con un trío de jugadores perimetrales, desplazando a Kevin Durant a la posición de ala-pívot.

En la temporada 2023-24, Tyus Jones tuvo su primera y única campaña con los Washington Wizards, donde promedió 12 puntos, 7,3 asistencias, 2,7 rebotes y 1,1 robos en 29,3 minutos por partido. Aunque su tiempo en la capital fue breve, demostró su capacidad para manejar el juego y generar oportunidades para sus compañeros. Ahora, su objetivo es consolidarse en Phoenix como el armador titular y ayudar a los Suns a competir por el campeonato en una Conferencia Oeste extremadamente competitiva.

Tyus Jones was asked about Suns' pitch and said Mike Budenholzer just wants him to be himself

"Trying to make it easier for Book, KD, Brad, and the rest of the guys….facilitating, setting the table, and ultimately just doing what I do, and that's being a PG and being a leader" pic.twitter.com/tatAPqAtg2

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) July 31, 2024