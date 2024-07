Tras una destacada primera temporada, Brandin Podziemski ha elevado las expectativas de los Golden State Warriors. En una reciente entrevista con NBC, Joe Lacob, propietario de la franquicia, expresó su gran confianza en el desarrollo de Podziemski, señalándolo como un futuro All-Star.

“Puede tirar triples, penetrar, pasar… ¿Hay algo que no sepa hacer? Estamos muy emocionados con él”, comentó Lacob.

Brandin Podziemski's efficient double-double led the @warriors to the #NBA2KSummerLeague win!

Podziemski promedió 9.2 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias, con un 45.5% de acierto en tiros y un 38.5% en triples durante su temporada de novato. Su rendimiento le valió un lugar en el mejor quinteto de rookies del año, junto a Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Brandon Miller y Jaime Jaquez Jr.

En la próxima temporada, Podziemski podría tener una oportunidad significativa de ganar minutos en la rotación de Steve Kerr, especialmente tras la salida de Klay Thompson. Aunque los Warriors se han reforzado con jugadores como De’Anthony Melton y Buddy Hield, Podziemski podría asumir un rol mayor si sigue demostrando su potencial.

Brandin Podziemski said hes “trying to win most improved player” on TikTok live👀

We can expect a HUGE LEAP from Podz next season🔥 pic.twitter.com/HXDuINeYpf

