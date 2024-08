Luego del Oro Olímpico ¿Jayson Tatum podría dejar al Dream Team? ¿Qué piensa hacer Jayson Tatum con respecto al Team USA?

Estados Unidos ha alcanzado la cima en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conquistar la medalla de oro en baloncesto, pero para uno de sus jugadores estrella, la experiencia estuvo lejos de ser un camino lleno de alegrías. Jayson Tatum, alero de los Boston Celtics y actual campeón de la NBA, vivió una situación inesperada durante el torneo que podría influir en su futuro con el Team USA.

El punto de inflexión llegó en el segundo partido del torneo, cuando Tatum no jugó ni un solo minuto. El entrenador Steve Kerr admitió que fue un error no haberlo utilizado, pero aun así, el alero continuó viendo su tiempo de juego limitado a lo largo de la competencia. A pesar de ser uno de los jugadores más talentosos del equipo, Tatum se encontró en un papel secundario, una situación que ha dejado huella en su relación con la selección nacional.

Reflexiones de Tatum: Una Decisión por Tomar

Después de la experiencia vivida en París, Tatum no oculta su decepción y reconoce que su futuro con el Team USA es incierto. “Fue una experiencia personal dura en la cancha, pero no voy a tomar ninguna decisión basada en las emociones… Si me preguntaran ahora si voy a jugar en 2028, sería algo dentro de cuatro años y tendría que tomarme un tiempo para pensarlo. Así que no voy a tomar ninguna decisión en función de cómo fue esta experiencia o de cómo me sentí individualmente”, comentó el jugador.

La realidad es que Tatum fue uno de los menos utilizados en el torneo. De los seis partidos disputados por Estados Unidos, no saltó a la cancha en dos de ellos, incluyendo la complicada semifinal contra Serbia. En la final ante Francia, apenas jugó 11 minutos, una situación que claramente lo ha dejado insatisfecho con el rol que se le asignó.

Una Lección de Humildad

A pesar de las dificultades, Tatum ha encontrado apoyo en su círculo cercano, aunque reconoce que lidiar con la situación ha sido un reto. “Mucha gente me envió mensajes de texto y me dijo: ‘Asegúrate de que esto te sirva de combustible’. Lo agradezco. Hay mucha gente que se preocupa por mí. Creo que la parte difícil es que sí, puedes usar cosas para motivarte, pero sigo siendo humano. Para llegar a este momento me he sacrificado y he puesto mucho en este juego, trabajando muy, muy duro. Así que vivirlo en el momento es difícil. Definitivamente es un desafío y una lección de humildad al mismo tiempo”, reflexionó.

Tatum es consciente de que su carrera ha sido marcada por logros extraordinarios, pero también por desafíos que lo han hecho crecer como jugador y persona. La experiencia en París, aunque dolorosa, es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, hay lecciones por aprender. Mientras el mundo del baloncesto espera su decisión sobre el futuro con el Team USA, Tatum sigue enfocado en su evolución, llevando consigo las enseñanzas de un torneo que le brindó tanto gloria como introspección.