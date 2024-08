Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Dream Team, la selección de baloncesto de Estados Unidos, ha decidido elevar el estándar de lujo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras la mayoría de los atletas se alojan en la Villa Olímpica, los astros de la NBA han optado por un hotel de cinco estrellas, generando un gasto millonario.

Según Forbes, la estadía en este exclusivo establecimiento francés asciende a 15 millones de dólares. Esta decisión ha generado debate, ya que algunos cuestionan si es necesario este nivel de opulencia durante una competencia deportiva.

Headed out for our Lille finale!

🇺🇸 #USABMNT vs 🇵🇷 Puerto Rico

🕚 5:15 pm CEST/11:15 am ET

📺 NBC + Peacock#Paris2024 #Basketball pic.twitter.com/1ytzt2PUSS

— USA Basketball (@usabasketball) August 3, 2024