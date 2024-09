Nassir Little ya ha encontrado su nuevo hogar en la NBA. Después de rumores que lo vinculaban a varios equipos como Boston Celtics, Golden State Warriors y Sacramento Kings, finalmente ha sido el Miami Heat quien ha cerrado su fichaje por un contrato de un año, según informó el periodista Chris Haynes.

Free agent wing Nassir Little has reached an agreement on a one-year deal with the Miami Heat, league source tells me. pic.twitter.com/w2hgdXD44d

Aunque los detalles del acuerdo no han sido completamente revelados, se especula que el contrato no esté garantizado o solo lo sea parcialmente, dado que el Heat ya tiene 14 jugadores bajo contratos garantizados. Firmar a un decimoquinto jugador podría llevar al equipo a caer en el segundo nivel del impuesto de lujo, una zona que desean evitar por las restricciones financieras y de mercado que conlleva.

The biggest question about Nassir Little will be his 3pt shot. That's what will likely determine his role

In these 2 years, he upped his 3pt rate to over 52% but he shot 37% & 30% this year. He shoots 33% for his career on just under 7 3s per 100

He did shoot 36%, 37% & 38%… pic.twitter.com/wY3ocPIAIP

— John Jablonka (@JohnJablonka_) September 24, 2024