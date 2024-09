Caitlin Clark, base de las Indiana Fever y figura emergente de la WNBA, continúa demostrando su influencia tanto en el baloncesto femenino como en el mercado de coleccionables deportivos. Una carta autografiada por la jugadora fue recientemente subastada por 84.000 dólares, estableciendo un nuevo récord para cualquier jugadora de la WNBA en este ámbito.

Caitlin Clark and the Fever drew the most viewers for a WNBA playoff game in over 20 years 🔥 pic.twitter.com/WG3tCLdFls

— Yahoo Sports (@YahooSports) September 24, 2024