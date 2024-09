Cleveland Cavaliers sigue ajustando los últimos detalles de su plantilla para el próximo training camp, sumando cuatro nuevos jugadores a su roster. Según informó Michael Scotto de HoopsHype, el equipo ha firmado a Pete Nance, Jules Bernard, Nae’Qwan Tomlin y Gabe Osabuohien, elevando el total de jugadores a 21, incluyendo dos con contratos two-way.

Pete Nance es el nombre más familiar entre las nuevas adquisiciones. El jugador ya formó parte de la organización durante la temporada 2023-24 bajo un contrato bidireccional, lo que le permitió debutar en la NBA y jugar ocho partidos con los Cavaliers. Nance también representó al equipo en la última edición de la Summer League en Las Vegas.

Por su parte, Jules Bernard disputó 19 partidos con Washington Wizards la temporada pasada, y recientemente los Cleveland Charge, afiliados de los Cavs en la G League, adquirieron sus derechos. Nae’Qwan Tomlin es un alero que no fue seleccionado en el draft, mientras que Gabe Osabuohien ha jugado los últimos dos años con los Charge, acumulando experiencia en la liga de desarrollo.

