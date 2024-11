El Grupo B de la Conferencia Este de la NBA Cup nos regala uno de los encuentros más atractivos de esta fase: Miami Heat contra Milwaukee Bucks. Aunque el rendimiento de ambos equipos en este inicio de temporada ha dejado dudas, las últimas jornadas han mostrado indicios de mejora en ambas franquicias, lo que añade un toque especial a este enfrentamiento.

Para Miami, el duelo es una cuestión de supervivencia, mientras que Milwaukee, en medio de una notable recuperación, busca mantener su invicto en el torneo.

Los Miami Heat llegan con un balance de 1-1 en la Copa NBA, lo que significa que una derrota los dejaría virtualmente fuera de la competición. A pesar de un inicio de temporada lleno de altibajos, las recientes victorias contra Philadelphia y Dallas han revitalizado al equipo, que ahora busca mantener el impulso.

La posible vuelta de Terry Rozier, tras perderse los últimos dos partidos por molestias en el pie, podría ser clave para dar profundidad al equipo y equilibrar su rotación.

Jugador a seguir: Jimmy Butler

Butler fue la figura en el último triunfo ante los Mavericks, anotando 33 puntos y repartiendo 6 asistencias en su mejor actuación de la temporada. Tras un arranque flojo, el alero parece estar recuperando su forma y será esencial para liderar a Miami contra un rival que conoce bien.

Después de un desastroso inicio de temporada (2-8), los Bucks han encontrado su camino con seis victorias en los últimos siete encuentros. Con un balance de 2-0 en la Copa NBA, una victoria en Miami no solo les permitiría acercarse a las eliminatorias, sino también demostrar que su resurgimiento no es casualidad.

Sin embargo, el equipo de Doc Rivers todavía enfrenta el reto de ganar fuera de casa, algo que no logran desde la noche inaugural. Este partido es una oportunidad crucial para romper esa tendencia y seguir construyendo confianza.

Jugador a seguir: Giannis Antetokounmpo

Giannis llega en un momento espectacular, promediando 33.4 puntos, 10.9 rebotes y 7.9 asistencias en sus últimos siete partidos. Su racha de 16 encuentros consecutivos con al menos 20 puntos y un 50% de acierto en tiros lo convierte en una amenaza constante. ¿Podrán los Heat, con Bam Adebayo liderando la defensa, contener al griego en su mejor momento?

“You think darkness is your ally. But you merely adopted the dark. I was born in it, molded by it.” pic.twitter.com/m6Q2tCz9nj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 25, 2024