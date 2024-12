Your browser doesn’t support HTML5 audio

El encuentro entre New York Knicks y Toronto Raptors promete emociones y un análisis minucioso de las ausencias y desempeños recientes de ambas escuadras. Por un lado, los Knicks llegan tras una derrota ante Detroit, donde Cade Cunningham brilló. Por otro, los Raptors suman dos caídas consecutivas y buscarán redimirse en el Scotiabank Arena.

Ambos equipos enfrentan este duelo con varias bajas sensibles, pero con figuras clave como Mikal Bridges y R.J. Barrett en el centro de la atención. Además, este partido es una oportunidad para que los Knicks consoliden su rendimiento como visitantes, mientras que los Raptors intentan cortar su mala racha.

Fecha: Madrugada del 9 de diciembre

Sede: Scotiabank Arena (Toronto)

Horarios según zona geográfica:

Los Knicks y Raptors presentan quintetos afectados por lesiones, aunque ambos buscarán imponer su juego para sumar una victoria clave.

Knicks:

Raptors:

— New York Basketball (@NBA_NewYork) December 9, 2024

Smile your Knicks play today 😀 pic.twitter.com/a0mgqwFjsv

La plantilla de los Knicks cuenta con varias bajas sensibles:

Sin embargo, han recuperado a Precious Achiuwa, quien podría sumar minutos importantes desde la banca. Mikal Bridges, con promedios recientes de 22 puntos y 41% en triples, lidera el ataque de un equipo que cuenta con el quinteto más anotador de la NBA, promediando 97 de los 118 puntos por noche.

En Toronto, las ausencias también pesan:

La esperanza de los Raptors está en un inspirado R.J. Barrett, quien enfrenta a su exequipo con los mejores números de su carrera: 23,3 puntos, 6,6 rebotes y 5,9 asistencias. Junto a él, Scottie Barnes ha sido clave, promediando casi un triple-doble en diciembre con 22,3 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias.

Los Knicks llegan con ventaja estadística, ganando los últimos cuatro encuentros consecutivos ante los Raptors. El último choque, el 24 de marzo de 2024, terminó con una contundente victoria neoyorquina por 145-101, destacándose Miles McBride con 29 puntos y Precious Achiuwa con un doble-doble desde la banca.

business trip to the six 😤

Get The Gotham Sports App: https://t.co/qjvjYiTRVV pic.twitter.com/66Myv6ly2a

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 9, 2024