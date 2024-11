Jokic está alcanzando cifras individuales impresionantes esta temporada. Actualmente, es el cuarto máximo anotador de la NBA con 29.7 puntos por partido, lidera la liga en rebotes con 13.4 y es segundo en asistencias, promediando 10.9 por encuentro. Sin embargo, a pesar de su desempeño, los Nuggets ocupan el octavo lugar en la Conferencia Oeste con un registro de 9-7, una caída preocupante para el equipo campeón.

El centro serbio, con tres trofeos MVP en su vitrina, sigue siendo el alma del equipo. Pero la irregularidad de los Nuggets ha hecho evidente que incluso una actuación histórica como la de Jokic necesita el apoyo de un elenco que carbure en ambos lados de la cancha.

El inicio complicado de la campaña para Denver se debe, en gran parte, a la falta de ritmo de algunos de sus jugadores clave:

Nikola Jokic over the last 11 games

A pesar de estos desafíos, el entrenador Mike Malone ha encontrado opciones viables en Michael Porter Jr. (18.6 puntos por partido) y Christian Braun (16.1 puntos), quienes han demostrado ser piezas importantes para mantener la ofensiva a flote.

Sin embargo, el problema más evidente radica en la defensa. Los Nuggets ocupan el puesto 17 entre 30 equipos en eficiencia defensiva. Este déficit, sumado a su posición como el octavo mejor ataque, indica que el equipo necesita equilibrio para mantenerse competitivo en una conferencia tan exigente como la del Oeste.

El lunes pasado, Denver recibió una dura derrota en casa frente a los New York Knicks, cayendo por 118-145. El resultado evidenció las falencias defensivas del equipo y dejó claro que depender únicamente de Jokic no es suficiente.

After winning 3 of the last 4 MVPs, Nikola Jokic is arguably having HIS BEST SEASON YET 😱

Where will Nikola Jokic rank all time when it’s all said and done? 🤔 pic.twitter.com/XyvW6f9AQq

— Playback (@WatchPlayback) November 27, 2024