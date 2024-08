Según informó el periodista Evan Sidery de Forbes.com, Erik Spoelstra, actual entrenador de los Miami Heat, podría ser el próximo en tomar las riendas del Team USA para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta noticia llega tras el éxito de Steve Kerr, quien recientemente condujo al equipo estadounidense a la victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde vencieron a Francia en la final con un marcador de 87-98.

Steve Kerr asumió el cargo de entrenador del Team USA en 2021, sucediendo al legendario Gregg Popovich. Bajo su liderazgo, el equipo continuó su dominio en el escenario olímpico, sumando su quinto oro consecutivo desde Beijing 2008. En total, el Team USA ha acumulado 20 medallas olímpicas desde 1936, incluyendo diecisiete oros, una plata y dos bronces, siendo el último de estos en Atenas 2004.

