En el Kaseya Center de Miami, los Oklahoma City Thunder culminan un extenuante back-to-back en Florida enfrentándose a unos Miami Heat con más descanso, pero también con inconsistencias recientes. Será un duelo entre la defensa perimetral férrea de los Thunder y la amenaza constante desde el triple de los Heat.

Los Thunder, líderes del Oeste con un impresionante récord de 21-5, afrontan este partido tras una agotadora serie de compromisos. Hace menos de 24 horas vencieron a los Orlando Magic gracias a los 35 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, quien lideró un esfuerzo defensivo crucial. Sin embargo, los problemas recientes desde el perímetro (solo 5 triples contra Milwaukee) y las crisis ofensivas puntuales son áreas a mejorar.

Jugador a seguir: Shai Gilgeous-Alexander

El base canadiense ha sido el corazón del equipo en esta gira, mostrando su capacidad para adaptarse a defensas rivales. Ante unos Heat que destacan por sus ajustes defensivos, SGA deberá mantener su nivel si los Thunder quieren sacar una victoria en terreno complicado.

Los Heat vienen de una derrota en tiempo extra ante los Detroit Pistons que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. A pesar del tropiezo, Jimmy Butler, con su primer triple-doble de la temporada (35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias), demostró estar en gran forma. Miami buscará aprovechar su puntería desde el perímetro, donde siete jugadores superan el 36% de acierto en triples, liderados por Duncan Robinson y Tyler Herro.

Jugador a seguir: Bam Adebayo

El pívot será fundamental para equilibrar el ataque y la defensa de los Heat. Tendrá que ser eficiente en la pintura y rápido en la distribución del balón para evitar que la defensa de los Thunder lo colapse. Además, su contribución defensiva será clave para frenar a Hartenstein y Gilgeous-Alexander.

