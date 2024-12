Al Horford, con 38 años y 18 temporadas en la NBA, continúa desafiando las leyes del tiempo en un deporte que exige el máximo rendimiento físico y mental. Mientras muchos jugadores de su generación han abandonado las canchas, el dominicano no solo se mantiene activo, sino que promedia 27.7 minutos por partido como titular en los actuales campeones de la liga, los Boston Celtics.

El secreto detrás de su longevidad no reside únicamente en su preparación física o experiencia, sino en su habilidad para adaptarse a las demandas del baloncesto moderno, especialmente en el tiro de tres puntos. Horford ha encontrado en el triple no solo un recurso ofensivo, sino una herramienta que ha redefinido su rol en la cancha y prolongado su carrera.

En sus primeras ocho temporadas en la liga, Horford apenas intentó 65 triples. Sin embargo, en la temporada 2015-16, durante su último año con los Atlanta Hawks, comenzó a incorporar el lanzamiento exterior como parte fundamental de su juego. Esta transición coincidió con un cambio general en la NBA, donde el tiro de tres puntos se convirtió en el pilar ofensivo de la mayoría de los equipos.

Desde entonces, Horford ha superado los 200 intentos de tres en ocho de sus últimas nueve campañas completas, manteniendo un impresionante 38.1% de efectividad. En la presente temporada, el dominicano ha encestado 41 triples en 103 intentos, rozando el 40% de acierto, un dato que lo coloca como uno de los tiradores más confiables en su posición.

Horford reconoce que su transición al triple no fue casualidad, sino el resultado de un trabajo constante y el apoyo de figuras clave en su etapa con los Hawks.

“Físicamente, el tiro de tres ha sido bueno para mí; ha añadido años a mi carrera”, declaró Horford en una entrevista reciente con MassLive. También destacó el ejemplo de otros jugadores como Brook López, quien, al igual que él, reinventó su juego desde el perímetro.

En la actualidad, el triple es un recurso indispensable no solo para Horford, sino para el sistema de juego de los Celtics, quienes lideran la NBA en intentos desde la línea de tres. En un equipo lleno de tiradores de élite como Jayson Tatum, Jaylen Brown y Kristaps Porzingis, Horford sigue siendo un arma versátil que puede abrir espacios y castigar a las defensas rivales.

