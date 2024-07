Dennis Schröder, capitán del equipo alemán de baloncesto y MVP del Mundial de 2023, será el abanderado de Alemania en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Acompañará a la judoca Anna-Maria Wagner, representando al país en sus primeras Olimpiadas. Schröder es el segundo alemán en debutar con este honor, siguiendo los pasos de Dirk Nowitzki en Beijing 2008.

Schröder ha liderado la mejor generación de baloncesto alemán, destacando sobre figuras como los hermanos Wagner. Su rendimiento excepcional en el Mundial de 2023, donde llevó a su equipo a la victoria, le ha valido el reconocimiento como uno de los jugadores más destacados de su país.

HISTORY: Germany’s 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐛𝐞𝐚𝐫𝐞𝐫 at the Olympics 🇩🇪👏

Basketball star Dennis Schröder thanked his fans who voted for him: “Insane! We managed it together and send out a powerful statement.”

#PARIS2024 pic.twitter.com/pqnJ7uHrbi

— DW Sports (@dw_sports) July 23, 2024