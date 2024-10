Pat Riley es sinónimo de excelencia en la NBA. Con una trayectoria que abarca más de 40 años, ha dejado su marca no solo como entrenador y ejecutivo, sino también como una de las mentes más brillantes en la historia del baloncesto. Al igual que leyendas como Red Auerbach con los Celtics o Jerry Buss con los Lakers, Riley ha sido el pilar sobre el cual se construyó el éxito de los Miami Heat. Su legado es tan profundo que hoy, la franquicia de Florida ha decidido inmortalizar su nombre al renombrar la cancha en su honor: ‘Pat Riley Court at Kaseya Center’.

En 1995, cuando Riley llegó a los Heat después de un desacuerdo con la directiva de los New York Knicks, pocos podían prever la revolución que desataría en Miami. La franquicia, fundada en 1988, aún no había encontrado su identidad. Pero Riley llegó con una visión clara, un estilo de baloncesto que priorizaba la disciplina, el trabajo duro y la resistencia. Este enfoque se convirtió en la base de lo que hoy se conoce como la “Heat Culture”, una filosofía que ha moldeado la forma de operar de la organización durante décadas.

From now on we'll be playing on “Pat Riley Court at Kaseya Center” 🏀

We’ll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season. Be in the building – https://t.co/VgDac1hpEc pic.twitter.com/tRJBj5WnC7

