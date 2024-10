El 6 de octubre de 1993, el mundo del baloncesto se detuvo cuando Michael Jordan, el jugador más dominante de la NBA, decidió retirarse a los 30 años. Lo había ganado todo: tres títulos de la NBA consecutivos (1991, 1992, 1993), múltiples premios MVP, y un lugar en la historia como el mejor jugador de la liga. Sentado en una emotiva conferencia de prensa, acompañado por figuras clave como el comisionado David Stern, su esposa Juanita y su entrenador Phil Jackson, Jordan anunció que ya no tenía “deseo de seguir jugando”. La noticia dejó a todos atónitos.

En 1993, Jordan no solo era el rostro de los Chicago Bulls, sino también el de la NBA a nivel mundial. Su popularidad iba más allá de las canchas, con acuerdos multimillonarios con marcas como Nike, y una presencia mediática abrumadora. Sin embargo, a pesar de su éxito, había presiones externas que comenzaron a afectarlo. Uno de los factores más discutidos fue su relación con el juego. Durante ese mismo año, el nombre de Jordan apareció en titulares relacionados con apuestas, especialmente cuando tuvo que testificar en un caso donde un cheque de 57.000 dólares firmado por él fue descubierto en manos de un traficante de drogas. Aunque inicialmente dijo que era un préstamo, luego admitió que era una deuda de juego.

A esto se sumaron las críticas y el escrutinio constante de la prensa, que no solo lo observaba dentro de la cancha, sino también en su vida privada. La acumulación de esta presión comenzó a hacer mella en su deseo de seguir jugando al baloncesto.

La razón más dolorosa detrás del retiro de Michael Jordan fue la muerte de su padre, James Jordan, en julio de 1993. James fue asesinado por dos adolescentes mientras dormía en su auto en Carolina del Norte, un hecho que devastó emocionalmente a Jordan. El vínculo entre padre e hijo era muy estrecho; James había sido su apoyo incondicional desde el inicio de su carrera. La pérdida de su padre sumió a Jordan en un profundo dolor que lo alejó del baloncesto.

Incluso durante las celebraciones de los campeonatos de los Bulls, James siempre estaba a su lado. En la icónica imagen de Jordan abrazado al trofeo de 1991, su padre aparece como testigo de ese momento de gloria. Sin su padre a su lado, MJ sintió que no tenía la fuerza emocional para seguir jugando al más alto nivel.

Aunque Michael Jordan expresó claramente sus motivos personales para dejar el baloncesto, muchos no tardaron en especular que había más razones detrás de su retiro. Una teoría recurrente fue que Jordan había sido secretamente suspendido por la NBA debido a sus problemas con las apuestas, y que el comisionado David Stern le había pedido que se retirara temporalmente para evitar un escándalo público.

