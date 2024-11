Paul George vuelve a ser baja por molestias en la rodilla, las mismas que le hicieron perderse cinco encuentros al inicio de la temporada regular. Durante el partido contra los Memphis Grizzlies, el alero experimentó rigidez en la articulación tras el inicio del tercer cuarto, lo que lo obligó a abandonar el juego. Aunque el susto inicial encendió las alarmas, los exámenes realizados descartaron daños estructurales, lo que significa que el problema no es grave.

Según anunció el equipo, George estará fuera de acción en los próximos dos partidos, frente a los Brooklyn Nets y Los Angeles Clippers, y será reevaluado el lunes para determinar si está listo para reincorporarse la próxima semana.

Un inicio turbulento para Philadelphia

Los 76ers están atravesando una temporada complicada, marcada por un récord de 2-12 que los posiciona como el peor equipo de la NBA hasta el momento. A pesar de contar con un trío estelar conformado por Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George, las lesiones han obstaculizado la química en la cancha.

El partido contra Memphis era el primero en el que los tres compartían minutos, pero la salida temprana de George truncó cualquier intento de cohesión. Nick Nurse, entrenador del equipo, explicó que la decisión de no reincorporar al jugador fue preventiva: “Paul estaba cerca de regresar, pero sentimos una ligera rigidez en su rodilla y decidimos no arriesgar”.

Rendimiento discreto de George

A pesar de ser una de las incorporaciones más destacadas de la temporada baja, Paul George no ha tenido el impacto esperado en Philadelphia. Con un promedio de 14.9 puntos por partido, registra su peor cifra en anotación desde su segundo año en la liga (2011-12). Estos números han generado dudas sobre su capacidad para liderar al equipo en un momento crítico.

Philadelphia 76ers star Paul George has a bone bruise in his left knee and is listed out for the next two games. He will be re-evaluated on Monday. pic.twitter.com/vxKeON5z78

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024