Durante el partido del Grupo C en los Juegos Olímpicos de París 2024, el pívot Joel Embiid recibió una notable cantidad de abucheos cada vez que tocaba el balón. La ovación negativa, que se escuchó claramente desde las gradas, ha levantado varias preguntas sobre la razón detrás de esta animadversión.

Los abucheos parecen estar vinculados a la decisión de Embiid de representar al equipo de Estados Unidos en lugar de Francia, un país que le había ofrecido la ciudadanía en 2022. A pesar de su estatus como estrella de los Philadelphia 76ers y su dominio en la NBA, la elección de Embiid ha generado una ola de descontento entre los aficionados franceses.

Francia, que le otorgó la ciudadanía a Embiid aunque él nunca ha vivido allí, esperaba que el jugador se uniera a su equipo nacional, Les Bleus. Embiid, quien habla francés con fluidez, se encontraba en una posición privilegiada para reforzar significativamente a la selección francesa junto a otros grandes nombres como Victor Wembanyama y Rudy Gobert. Su presencia en el equipo francés habría representado una amenaza considerable para los rivales en la contienda por la medalla de oro.

El jugador de 2,13 metros no ha aclarado completamente las razones detrás de su elección de jugar para Estados Unidos. En una reciente entrevista con el New York Times, Embiid sugirió que sintió una presión indebida por parte de Francia para tomar una decisión rápida. “Obviamente, tengo mi país natal, Camerún, que amo, y Estados Unidos, donde he estado durante 14 años, y luego Francia, donde tengo mucha familia. Me sentí un poco apresurado en esa decisión. Quería tomarme todo el tiempo posible, y no ayudó que Francia me pusiera un ultimátum sobre cuándo debía tomar la decisión,” comentó Embiid.

En el partido inaugural contra Serbia, Embiid tuvo un desempeño discreto. En solo 11 minutos de juego, anotó cuatro puntos con una efectividad de 2 de 5 en tiros y cometió tres faltas. Aunque su rendimiento no fue deslumbrante, la expectativa es que pueda recuperar su forma y demostrar su valor en el torneo.

A pesar de los abucheos, Embiid tiene una oportunidad dorada para lograr su primera medalla de oro olímpica con el equipo estadounidense, que, según las probabilidades de FanDuel, es el favorito para ganar el oro en los Juegos de París, superando a rivales como Canadá y Francia. La presión está sobre él para convertir esa animadversión en motivación y contribuir decisivamente a la causa estadounidense.