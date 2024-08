Stephen Curry lo ha ganado todo en la NBA, tanto a nivel individual como colectivo. Con múltiples campeonatos de la NBA, premios MVP y reconocimientos como uno de los mejores tiradores de todos los tiempos, Curry ha dejado una marca indeleble en la historia del baloncesto. A su vez, también suma títulos con el equipo de Estados Unidos, selección a la que representará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Throwback to this wholesome moment with Steph and Kobe in the 2016 All Star Weekend:

“I want to see Stephen Curry shoot the ball and be on my team!” – Kobe pic.twitter.com/sC0UGFulHP

— 𝓕𝓪𝓶𝓮 (@FameOn30) August 4, 2024