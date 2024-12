¿Qué pasa con la lesión de Cam Thomas que lleva una ausencia tan prolongada?

“Me siento bien, estoy mejorando, lo tomo día a día”, dijo Thomas. “Me siento bien. Me he estado sintiendo bien, sintiéndome mejor. Simplemente estoy haciendo lo que me pide el equipo de rendimiento. Todavía es temprano, pero simplemente estoy haciendo lo que me piden que haga. Así que, solo un poco aquí y allá, pero está bien”.

Thomas, cuyo estado será actualizado en dos semanas, ha estado fuera de los últimos cinco juegos de los Nets después de sufrir una distensión en el tendón de la corva durante la victoria del 25 de noviembre sobre los Golden State Warriors

El base de cuarto año anotó 23 puntos en 23 minutos contra Golden State antes de sufrir la lesión. Aunque intentó jugar pese a ello, sabía que algo no iba bien.

“En la segunda mitad, hice un paso atrás de rutina. No me sentí bien después de hacer el tiro”, dijo Thomas. “A partir de ese momento, simplemente no me sentí bien. Traté de jugar un poco, pero sabía que no podía ser la mejor versión de mí mismo. Por eso cometí una falta y salí. No quería lastimar al equipo y estar ahí con una pierna, básicamente”.

“Es mi primera lesión en el tendón de la corva. Por eso no sabía qué me estaba pasando en la pierna, porque era la primera vez que me la hago. Definitivamente no es bueno tenerla, pero solo quiero seguir mejorando día a día, escuchar a los entrenadores y todo eso… Quiero estar ahí en todos los partidos. Estar fuera ahora es realmente una mierda, pero solo tengo que rehabilitarme lo mejor que pueda para volver a la cancha lo más rápido posible”.

Thomas había tenido el mejor comienzo de su carrera durante su primera temporada como la opción ofensiva número uno de los Nets. El jugador de 23 años ha promediado 24,7 puntos y 3,4 asistencias por partido con porcentajes de tiros de 46/39/87, todos ellos los mejores de su carrera. Ha registrado un porcentaje de tiros reales de 60,6, el mejor de su carrera, más de tres puntos por encima del promedio de la liga a pesar de intentar 17,5 tiros por partido.

Liderados por Thomas, Dennis Schroder y Cam Johnson, Brooklyn ha sido una de las principales sorpresas de la NBA en el inicio de la temporada 2024-25. La victoria del miércoles por 99-90 sobre los Indiana Pacers dejó a los Nets con un récord de 10-13, lo que los coloca en el octavo lugar de la Conferencia Este. Están en camino de sumar 36 victorias después de comenzar la temporada con una proyección de 18,5 victorias, la más baja de la franquicia en 30 años.

“Definitivamente ha sido genial hasta ahora. A pesar de todo lo que nos han puesto por delante, creo que hemos hecho un gran trabajo”, dijo Thomas. “Obviamente, [hemos tenido] lesiones, pero no vamos a usar eso como excusa. Aunque yo o cualquier otro jugador esté fuera de algunos partidos, queremos salir y conseguir victorias. En general, creo que cuando todos juegan, somos un equipo realmente sólido. Solo queremos que todos estén en la cancha para poder seguir ganando partidos y seguir intentando llegar a los playoffs”.