Shaquille O’Neal y la exorcizante compra que realizó La leyenda del baloncesto invierte en el futuro con un innovador Tesla.

12/09/2024 · 12:45 AM

La leyenda de la NBA, Shaquille O’Neal, sigue demostrando que su interés por la tecnología y el automovilismo no tiene límites. En una sorprendente movida que ha captado la atención de sus seguidores y fanáticos del mundo automotriz, O’Neal ha adquirido la revolucionaria Tesla Cyberbeast, una camioneta eléctrica que se posiciona como la más rápida del mercado, con un precio de 100.000 dólares.

El reciente anuncio fue realizado por O’Neal a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video mostrando su flamante adquisición. En la publicación, el exjugador de baloncesto dejó claro que el vehículo, con una carrocería de fibra de carbono y un diseño excéntrico, ha sido una de sus adquisiciones más esperadas. “Buenas noticias. Shaq acaba de recibir el primer Cyberbeast y todo gracias a LeBron James”, escribió O’Neal, refiriéndose a su amigo y colega LeBron James.

La conexión con James no es fortuita. Según O’Neal, la compra de este impresionante auto tuvo un giro inesperado debido a un incidente en la concesionaria. “Bron se enojó cuando una de las secretarias de la concesionaria publicó que le habían vendido un auto. Un par de jóvenes estaban intentando conseguir un negocio de marketing… Pero les dije, ¿sabes qué? Si LeBron podía caber en el auto y no lo quiere, yo lo quiero”, explicó O’Neal.

El Tesla Cyberbeast, que se vende por 100.000 dólares, ha sido diseñado para romper barreras en el mundo de los vehículos eléctricos. Con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 2,6 segundos, es la pick-up más veloz disponible en el mercado. Además, cuenta con una autonomía de carga útil de 514 kilómetros, superando ampliamente a su competencia.

O’Neal ya poseía una versión del Cyberbeast, pero buscaba una con fibra de carbono para añadir a su colección. “No quiero parecer vago, pero extrañaba mi Cybertruck cuando viajaba de Las Vegas a Atlanta, así que he comprado otro porque necesitaba uno en cada sitio”, comentó O’Neal. Relató cómo fue el proceso para conseguir el vehículo, subrayando su interés y pasión por los autos innovadores. “Siempre que compro un auto, sé que no puedo entrar, así que tengo que mirar el asiento trasero. Así que, cuando llamé, le pregunté: ‘¿Qué es eso?’. Me respondió: ‘Oh, es el Cyberbeast, un poco más grande que el Cybertruck’. Y le dije: ‘¿Cuánto cuesta? ¿Sabes qué? Si puedes traerlo a Las Vegas, lo compro’. Y lo trajo a Las Vegas. Hice el trato de mi vida”.

La adquisición de O’Neal no solo resalta su continuo interés en el mundo del automovilismo, sino también su habilidad para destacar en diversas áreas fuera del baloncesto. Con esta compra, Shaquille O’Neal no solo agrega un vehículo impresionante a su colección, sino que también se posiciona como un pionero en el ámbito de los autos eléctricos de alto rendimiento.