Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un escenario futbolístico en constante evolución, el Observatorio CIES Football ha revelado su última lista de jóvenes talentos con un futuro prometedor en el deporte rey. En el epicentro de esta proyección se encuentran dos gigantes del fútbol europeo: el FC Barcelona y el Real Madrid, que dominan la lista con una clara ventaja.

Lamine Yamal, del FC Barcelona, encabeza el ranking con una diferencia destacada. A sus escasos 17 años, Yamal posee una experiencia que supera en 2,75 veces la media de jugadores de su edad y posición. Su capacidad para tomar decisiones en el campo y su madurez técnica y táctica le han permitido sobresalir entre los jóvenes talentos del fútbol global.

Lamine Yamal gets his first-ever EAFC card—what a year he's having 🌟 pic.twitter.com/cB77rsSOKR

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2024