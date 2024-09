Los rumores sobre la posibilidad de ver a Stephen Curry y LeBron James jugando juntos han sido una constante en los últimos años, y aunque ambos jugadores han renovado recientemente con sus respectivas franquicias, el sueño de muchos fanáticos sigue vivo. Curry, quien firmó una extensión de contrato por un año con los Golden State Warriors, y LeBron, que renovó por dos temporadas más con los Los Angeles Lakers, han dejado abierta la puerta a nuevas colaboraciones en el futuro.

En una entrevista reciente con la revista PEOPLE, Curry volvió a avivar las especulaciones al declarar: “Con suerte, podremos vivir más experiencias [juntos] en el futuro. Sea o no como compañeros”. Estas palabras llegan después de un verano en el que ambos astros del baloncesto compartieron cancha durante un evento en París, alimentando los deseos de verlos juntos en un equipo de la NBA.

El pasado invierno, los Warriors hicieron un movimiento audaz al intentar adquirir a LeBron James. Joe Lacob, propietario de los Warriors, se dirigió directamente a Jeanie Buss, propietaria de los Lakers, para preguntar sobre la disponibilidad del jugador. Sin embargo, la respuesta de Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, fue un rotundo no. A pesar de este intento fallido, los rumores no han cesado, y Curry incluso bromeó en redes sociales antes de firmar su extensión, publicando una foto con la camiseta de los Lakers y mencionando a LeBron en la publicación.

Stephen Curry on playing with LeBron James:

"All the battles we've had on the court and the back and forth, the fact that we actually got to be teammates, not just in any game like an All-Star game or whatever, but in high stakes basketball with a lot on the line…I think… pic.twitter.com/25xns733IZ

— BASKETBALL ON 𝕏 (@BASKETBALLonX) September 4, 2024