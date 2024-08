Trae Young califica a la última clase del draft como “jugadores de rol” Trae Young apunta al bajo nivel que han tenido los jugadores del último draft.

Trae Young, estrella de los Atlanta Hawks, ha generado controversia con sus recientes declaraciones sobre la clase del draft de 2024, sugiriendo que los jugadores seleccionados carecen de un talento generacional. Este comentario ha sorprendido a muchos, especialmente considerando que su propio equipo eligió al número 1 del draft, Zaccharie Risacher. A pesar de esta elección, Young no parece ver en su nuevo compañero el potencial para convertirse en una superestrella, sino que lo agrupa con el resto de la clase como “jugadores de rol”.

“To be honest with you, I see that in his game. He’s taller in person, he’s 6’10” with frame, he’s a defender, he doesn’t have to do much. He can knock down open shots, get stops, I mean we’re gonna have a taller team with him on the wing” – Trae Young on Zaccharie Risacher… pic.twitter.com/pXE9amqPRA — Zach Langley (@langleyatl) August 12, 2024

Una Opinión Contundente

En una conversación con Paul George en el Podcast P, Young expresó su opinión sin rodeos: “Sin faltarle el respeto a los muchachos que fueron seleccionados – algunos podrían sorprendernos – pero desde el principio, muchos de nosotros los vemos como jugadores de rol de todos modos”. Esta declaración no solo refleja su escepticismo sobre el talento emergente, sino que también menciona nombres específicos como Reed Sheppard y Alex Sarr, quienes, según él, tienen el potencial de ser buenos jugadores, pero podrían no llegar a ser más que piezas complementarias en sus equipos.

Comparaciones con Generaciones Anteriores

Young continuó comparando a la clase de 2024 con las selecciones número 1 de años anteriores, como Victor Wembanyama y Anthony Edwards, quienes llegaron a la NBA con enormes expectativas y la promesa de ser figuras trascendentales. Según Young, ninguno de los jugadores del draft de 2024 tiene ese mismo aura de grandeza, lo que plantea dudas sobre el impacto que tendrán en la liga.

Trae Young says a lot of NBA players view this year’s draft class as role players. “No disrespect to the guys that got drafted… some guys might surprise us, but a lot of us look at them as role players coming in anyway… A lot of these guys could be just role players, so all… pic.twitter.com/WU2zkSnDTl — Legion Hoops (@LegionHoops) August 13, 2024

¿Un Draft Decepcionante?

Las palabras de Young reflejan las preocupaciones que ya habían sido señaladas por los analistas antes del draft. Si bien había algunos jugadores destacados, pocos eran vistos como futuros pilares de una franquicia. Esta falta de “talento generacional” fue un tema recurrente en los análisis previos al draft, lo que lleva a muchos a preguntarse si esta clase será recordada más por su profundidad de jugadores de rol que por la aparición de nuevas estrellas.

La Respuesta Está en el Parqué

Aunque las declaraciones de Young han avivado el debate, la verdadera prueba estará en cómo estos jóvenes jugadores se desenvuelven en la NBA. La historia ha demostrado que algunos de los jugadores más influyentes han sido seleccionados sin grandes expectativas, solo para sorprender a todos con su desempeño. Por lo tanto, aunque Young y otros pueden dudar del potencial de la clase del 2024, solo el tiempo dirá si alguno de estos jugadores logra superar las expectativas y establecerse como una estrella en la liga.

"That really all started in college… I swear that's all [ESPN] was pushing was, 'The next Steph Curry.' I never paid too much attention to it… We have some similarities, but there's some things about our games that's different." —Trae Young

pic.twitter.com/ajvXtDnnrL — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 13, 2024

Una Motivación Adicional

Las palabras de Young podrían servir como motivación adicional para los novatos de la clase de 2024, quienes ahora tienen la oportunidad de demostrar que pueden ser más que simples jugadores de rol. Con la temporada por delante, todos los ojos estarán puestos en cómo estos jóvenes talentos responden a las críticas y si pueden cambiar la narrativa que ya se ha formado alrededor de su clase de draft.