El Delta Center de Salt Lake City será escenario del tercer choque entre los Utah Jazz (4-14) y los Dallas Mavericks (11-8) en esta campaña. Los texanos, que han logrado mejorar su rendimiento en las últimas semanas, intentarán llevarse la victoria frente a unos Jazz enfocados más en el desarrollo de sus jóvenes talentos que en los resultados inmediatos.

Fecha y Hora del Jazz vs. Mavericks

El partido está programado para el 30 de noviembre. Estos son los horarios según la región:

España (peninsular), Francia e Italia: 03:30

República Dominicana, Estados Unidos (Boston, Nueva York y Miami), Puerto Rico y Venezuela: 21:30

México (central), El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 19:30

México (Pacífico) y Estados Unidos (Los Ángeles): 18:30

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 23:30

Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago y Texas), Perú y Panamá: 19:30

Quintetos Probables

Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Brice Sensabaugh, Lauri Markkanen, Walker Kessler.

Mavericks: Jaden Hardy, Kyrie Irving, Naji Marshall, P.J. Washington, Dereck Lively.

Estado de Forma y Lesionados

Utah Jazz:

El equipo dirigido por Will Hardy no está compitiendo al nivel de otros rivales de la Conferencia Oeste, pero ha aprovechado la temporada para dar minutos valiosos a jugadores jóvenes como Keyonte George, quien lidera al equipo en tiempo en cancha (31.7 minutos) y tiros intentados por partido (14.3). Aunque su consistencia aún es un desafío, su desarrollo está siendo evidente.

La vuelta de Lauri Markkanen, tras perderse el último encuentro ante Denver, es una gran noticia para los Jazz. Además, John Collins, quien se perdió el duelo anterior por una contusión en la rodilla, estará disponible. Collins ha sido una pieza clave y ya demostró ser un problema para Dallas en noviembre, con 28 puntos y 9 rebotes en su última victoria ante los Mavericks.

Sin embargo, Utah sufrirá las bajas de Jordan Clarkson, Kyle Filipowski y Cody Williams, este último asignado a la Liga de Desarrollo.

Dallas Mavericks:

Dallas, por su parte, está mostrando una sólida capacidad de adaptación pese a la ausencia de Luka Doncic, quien se ha perdido los últimos cinco encuentros por una lesión en la muñeca. Aunque viajará con el equipo, su participación es una incógnita. A diferencia de temporadas anteriores, los Mavericks han logrado buenos resultados sin su estrella, ganando cuatro de los cinco partidos que jugaron en su ausencia.

P.J. Washington es un jugador clave en el esquema de Dallas. Tras superar una lesión que coincidió con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, Washington ha retomado su mejor nivel, promediando 17.3 puntos y 11 rebotes por partido desde su regreso. Ante New York Knicks, coqueteó con el triple-doble, destacando como el motor defensivo del equipo.

The Dallas Mavericks record last season without Luka Doncic was 4-8.

This season without Luka, they’re 3-1.

This team is deep. 👀 pic.twitter.com/nbTRdpEFTW

— MFFL NATION (@NationMffl) November 26, 2024