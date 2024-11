El duelo entre los Spurs y los Jazz en San Antonio terminó con un sabor amargo para los texanos. En un partido que enfrentaba a dos equipos en la zona baja de la Conferencia Oeste, los Spurs desperdiciaron una buena oportunidad de equilibrar su récord (4-6) al caer por la mínima diferencia, 110-111, ante unos Jazz que llegaban con solo una victoria en su cuenta. Esta derrota deja a San Antonio en un incierto camino, mientras que Utah logra sumar un segundo triunfo en su campaña, quedando cerca de equipos como los Pelicans y Blazers (3-7) en esta lucha por eludir el sótano de la liga.

La aportación de Wembanyama: Prodigio en el juego, pero con limitaciones

Victor Wembanyama, la joven estrella de los Spurs, volvió a destacar con una actuación impresionante: 24 puntos, 16 rebotes y 7 tapones, además de encestar 6 de 9 intentos desde la línea de tres puntos. Su impacto en el juego fue notable, especialmente en la segunda mitad, donde sus triples lograron acercar a su equipo en el marcador. No obstante, aunque Wembanyama está promediando más tiros de tres (actualmente un 45% de sus lanzamientos totales) que en la temporada pasada, la apuesta constante al tiro de larga distancia genera dudas sobre si es la mejor opción para su juego a largo plazo. Con este rendimiento, Wembanyama se convierte en el único jugador en la historia con múltiples partidos de al menos 20 puntos, 15 rebotes, 5 tapones y 5 triples anotados, un reflejo de su singular talento y potencial.

Problemas para San Antonio y un juego dominado por los Jazz

Los Jazz, que ven la temporada como un espacio de desarrollo para sus jugadores jóvenes, sorprendieron en Texas gracias a su dominio en la zona y su superioridad en rebotes y tiros libres. La energía y físico que aportaron les permitió resistir los embates finales de los Spurs, quienes, a pesar de una buena actuación colectiva, cayeron en momentos cruciales. Con 104-107, una controvertida falta de ataque de Wembanyama inclinó aún más el marcador en favor de Utah, y aunque los Spurs lucharon hasta el final, no lograron remontar.

El regreso de Devin Vassell y la apuesta por los jóvenes

San Antonio tuvo buenas noticias con el regreso de Devin Vassell, quien tras siete meses fuera por lesión aportó 21 puntos en 22 minutos, dejando claro que es una pieza clave para el equipo, más allá de Wembanyama. También fue destacable el desempeño de Stephon Castle, su gran apuesta del draft, quien sumó 23 puntos y 3 asistencias, incluyendo 10 puntos en el último cuarto. Aun así, los Spurs, que aún no contaron con el liderazgo de Gregg Popovich y tuvieron a Mitch Johnson como entrenador interino, mostraron serias debilidades en la defensa y en la posesión de balón, aspectos que deberán mejorar para evitar más derrotas.

