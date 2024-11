Zion Williamson fuera por lesión: Los Pelicans sufren un nuevo revés La estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, estará fuera de las canchas por tiempo indefinido debido a una lesión en el tendón de la corva, lo que profundiza la crisis de lesiones en el equipo y pone en riesgo su temporada.

Los problemas continúan para los New Orleans Pelicans, quienes se ven afectados nuevamente por una baja significativa. Zion Williamson, su jugador estrella, ha sido descartado por tiempo indefinido debido a una lesión en el tendón de la corva, según informó Shams Charania de ESPN. Esta pérdida se suma a una larga lista de ausencias por lesiones que está complicando gravemente el rendimiento de los Pelicans en esta temporada.

Actualmente, el equipo dirigido por Willie Green enfrenta al menos seis ausencias de larga duración. Además de Williamson, otros jugadores clave como DeJounte Murray (fractura de mano), Trey Murphy III (lesión en el tendón de la corva), Jordan Hawkins (distensión lumbar), C.J. McCollum (abductor derecho) y Herbert Jones (distensión en el hombro derecho) también están fuera de acción. Esta ola de bajas ha impactado directamente en el rendimiento del equipo, que ha perdido sus últimos cuatro partidos y solo ha logrado una victoria en los últimos ocho encuentros.

Pelicans en dificultad: Una temporada al borde del colapso

Con un récord de 3-8, los Pelicans ocupan el penúltimo lugar en la Conferencia Oeste, y la falta de sus principales figuras ha generado una evidente caída en su rendimiento. En el calendario inmediato, enfrentarán a equipos de alto nivel como Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors, lo que no parece favorecer la situación del equipo, que lucha por mantenerse competitivo en medio de las constantes bajas.

Zion Williamson, quien estaba teniendo un buen inicio de temporada, promediaba hasta su lesión 22,7 puntos, 8 rebotes, 5,3 asistencias y 1,2 bloqueos en 31 minutos por partido. Su presencia había sido un pilar para el equipo en los primeros encuentros, y su ausencia se sentirá tanto en el juego ofensivo como en el defensivo de los Pelicans.

Impacto a largo plazo en la temporada

Para los Pelicans, la pérdida de Williamson y sus otros jugadores clave plantea un serio desafío, especialmente si las ausencias se extienden por semanas. Sin duda, la temporada de New Orleans parece estar en peligro de perderse en una serie de derrotas si no logran estabilizar su alineación y enfrentar el alto nivel de la competencia en el Oeste. El cuerpo técnico deberá replantearse estrategias, quizás enfocándose en desarrollar a sus jugadores jóvenes y aprovechar la experiencia de los suplentes.

Mientras los aficionados de los Pelicans esperan con ansiedad el regreso de sus estrellas, el equipo buscará evitar que esta situación se traduzca en una temporada de fracaso. La recuperación de Zion Williamson y otros jugadores será crucial para las aspiraciones de New Orleans en un Oeste cada vez más competitivo.