El comienzo de temporada no podía ser mejor para los Cleveland Cavaliers. Con un balance de 10-0, el mejor inicio en la historia de la franquicia, el equipo de Ohio está demostrando un nivel arrollador, y su último partido fue una muestra contundente. Los Cavaliers aplastaron a los Golden State Warriors 137-116 en el Rocket Mortgage FieldHouse, en un juego que parecía un duelo desigual desde el inicio y que dejó a todos en la NBA preguntándose hasta dónde llegará esta racha.

Un Primer Tiempo Histórico

El equipo de Kenny Atkinson mostró desde el primer minuto que no daría tregua. Con un parcial de 15-2 en apenas tres minutos, los Cavaliers tomaron rápidamente las riendas del partido, y la diferencia siguió ampliándose. Al término del primer cuarto, Cleveland ya ganaba 39-19, y para el descanso, la ventaja era de 41 puntos, con un marcador de 83-42. Nunca antes en esta temporada se había visto una superioridad tan abrumadora en tan solo dos cuartos, dejando claro que los Cavaliers estaban en una noche excepcional.

Darius Garland, una de las estrellas del equipo, cerró la primera mitad con una canasta que dejaba el partido prácticamente sentenciado. Con una ventaja de más de 40 puntos, el público local celebraba un desempeño que quedará en la memoria. A partir de ahí, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, decidió descansar a sus jugadores clave, optando por darle minutos a la segunda unidad en el tercer cuarto.

Un Inicio de Temporada para la Historia

Con esta victoria, los Cavaliers se unen a un selecto grupo de equipos en la historia de la NBA que han comenzado una temporada regular con 10 victorias consecutivas, siendo apenas el tercer equipo en lograrlo en el siglo XXI, junto con los Warriors de la temporada 2015-16 y los Mavericks de 2002-03. Este logro no solo consolida a Cleveland como el equipo más en forma de la liga, sino que deja la puerta abierta a la posibilidad de una racha aún más prolongada.

The Cleveland Cavaliers are the best basketball team in the NBA and it's not remotely close! pic.twitter.com/pevzdXF81W

— DynastyCLE (@DynastyCLE) November 9, 2024