Aaron Judge, el imponente toletero de los Yankees de Nueva York, ha sido una fuerza imparable en el plato esta temporada, amenazando con romper récords de jonrones. Sin embargo, el lunes por la noche, en un partido contra los Nacionales de Washington, Judge demostró que su talento no se limita a su bateo. En una de las jugadas defensivas más espectaculares del año, Judge robó un jonrón y completó una doble matanza que dejó a todos boquiabiertos.

El emocionante momento llegó en la cuarta entrada, cuando los Yankees lideraban el partido 2-0. Con Néstor Cortés en el montículo, el primera base de los Nacionales, Andrés Chaparro, conectó un elevado profundo hacia el jardín central izquierdo, un batazo que parecía destinado a convertirse en un jonrón. Judge, sin embargo, tenía otros planes.

El jardinero central de los Yankees rastreó la pelota hasta la zona de advertencia y, con un salto perfectamente cronometrado, atrapó la pelota justo en la cima del muro, evitando lo que habría sido un jonrón seguro. Pero la jugada no terminó ahí. Al aterrizar, Judge lanzó un tiro preciso a la segunda base, donde Gleyber Torres estaba listo para completar la jugada. James Wood, jardinero de los Nacionales, había salido de primera base anticipando un jonrón o un hit, y no pudo regresar a tiempo. Torres lo sacó en primera para completar la doble matanza que cerró la entrada, gracias al heroísmo defensivo de Judge.

Aaron Judge is absolutely unreal. Are you kidding me??? pic.twitter.com/QDdhkbBTPN

