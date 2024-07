En el emocionante Juego de Estrellas 2024, el dominicano Juan Soto, jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, tuvo un impacto significativo al romper el cero en el marcador para la Liga Americana. Su actuación se convirtió en un momento clave del partido, llevando a su equipo a descontar en una desventaja temprana.

El segundo episodio del partido, con la Liga Nacional liderando el marcador, fue testigo de la brillantez de Soto. Enfrentándose al primer lanzamiento de Logan Webb, de los Gigantes de San Francisco, Soto conectó un poderoso doble al jardín central. Este batazo impulsó a Steven Kwan y Marcus Semien, quienes se encontraban en base, sumando las primeras dos carreras para la Liga Americana.

Juan Soto drives in two to make it a one-run game in the 3rd

