El Juego de Estrellas de la MLB 2024 será recordado por muchas hazañas, pero una de las más impresionantes fue la actuación del joven cerrador de los Atléticos de Oakland, Mason Miller. En su debut en este prestigioso evento, Miller no solo dominó a los bateadores que enfrentó, sino que también dejó su marca en los libros de récords al lanzar la bola rápida más veloz en la historia del Juego de Estrellas, alcanzando las 103.6 mph.

Miller, de 25 años, llegó al montículo con la confianza de un veterano y la energía de un novato ansioso por demostrar su valía. Desde el primer lanzamiento, fue evidente que los bateadores de la Liga Nacional tendrían dificultades para enfrentarlo. En una entrada perfecta, retiró a tres bateadores consecutivos, dos de ellos por la vía del ponche, mostrando un control y velocidad excepcionales.

El primer enfrentamiento fue contra Ketel Marte, un jugador conocido por su capacidad para embasarse y conectar hits clave. Miller lo forzó a elevar un lanzamiento al outfield, logrando el primer out de la entrada. Pero el verdadero espectáculo comenzó con los siguientes bateadores.

El público en el Globe Life Field contuvo la respiración cuando Shohei Ohtani, uno de los jugadores más carismáticos y talentosos de la MLB, se acercó al plato. En un duelo que muchos esperaban, Miller no se dejó intimidar y lanzó una serie de rectas que dejaron a Ohtani sin respuesta. Aunque Ohtani logró conectar la bola, fue un roletazo directo a la segunda base que se convirtió en out.

El momento culminante llegó cuando Trea Turner, conocido por su velocidad y habilidad para embasarse, se paró en la caja de bateo. Miller lanzó una bola rápida que el radar registró a 103.6 mph, la más rápida jamás vista en un Juego de Estrellas. Turner, sorprendido por la velocidad, fue ponchado sin mucha dificultad. Esta hazaña no solo consolidó la entrada perfecta de Miller, sino que también inscribió su nombre en la historia del béisbol.

