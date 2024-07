Paul Skenes, el talentoso novato de los Piratas de Pittsburgh, hizo historia al convertirse en el quinto novato en iniciar un Juego de Estrellas. El derecho de 22 años se enfrentó a Steven Kwan, Gunnar Henderson y Aaron Judge, retirándolos a todos sin permitir hits en una primera entrada perfecta para la Liga Nacional.

Skenes, que cuenta con solo 11 apariciones en las Grandes Ligas, comenzó su actuación con un lanzamiento de cuatro costuras a 98.2 mph a Kwan, el líder de bateo de las Grandes Ligas. Con un conteo de 0-2, Kwan elevó un lanzamiento de 99.9 mph para el primer out. Henderson siguió con un débil batazo de regreso al montículo con un sinker de 93.5 mph. Después de otorgar una base por bolas a Juan Soto en siete lanzamientos, Skenes logró que Aaron Judge bateara un roletazo para un out forzado en el siguiente lanzamiento.

El joven lanzador mostró su arsenal de poder al lanzar siete rectas que alcanzaron hasta 100.1 mph, junto con splinkers de hasta 94.4 mph, además de una curva y un slider. De sus 16 lanzamientos, 11 fueron strikes, iniciando a cada uno de los cuatro bateadores con strikes.

Paul Skenes finishes his #AllStarGame inning and Livvy Dunne is loving it! pic.twitter.com/JDF1neLtjD

— MLB (@MLB) July 17, 2024