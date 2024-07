El Juego de Estrellas de la MLB 2024, celebrado el martes por la noche en el Globe Life Field, ofreció un espectáculo poco común en el béisbol: jugadores con micrófonos en el campo. Este innovador enfoque permitió a los fanáticos escuchar de primera mano las emociones y reacciones de los jugadores durante el partido.

Uno de los momentos más destacados fue protagonizado por Trea Turner, el ágil campocorto de los Phillies de Filadelfia. Turner, mientras jugaba para el equipo All-Star de la Liga Nacional, realizó una impresionante jugada de clavado para atrapar una línea, todo mientras llevaba un micrófono de transmisión para Fox Sports. La jugada no solo demostró su destreza defensiva, sino que también ofreció a los espectadores una experiencia auditiva única.

Sus compañeros de equipo, Bryce Harper y Alec Bohm, también estaban equipados con micrófonos, lo que permitió captar sus vítores y palabras de ánimo hacia Turner tras su espectacular atrapada. Este intercambio de emociones en tiempo real añadió una nueva dimensión a la transmisión, brindando a los fanáticos una visión más cercana y personal del juego.

"Well, it officially is the greatest play by a player that has wore the mic." 😎

Not even a mic can stop @treavturner from flashing the leather pic.twitter.com/TwIhmklekB

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 17, 2024