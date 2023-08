Astros de Houston vs. Yankees de Nueva York: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 04 de agosto Los Astros de Houston continuarán su serie de cuatro juegos con los Yankees de Nueva York .

Los Yankees derrotaron a los Astros 4-3 el jueves. Ahora, buscan tomar un segundo juego consecutivo contra los Astros. Las cosas comenzaron bien para los Yankees cuando Giancarlo Stanton lanzó una bomba de dos carreras al jardín izquierdo en la primera entrada. Significativamente, fue su decimosexto del año y le dio a los Yankees una ventaja de 2-0. Billy McKinney conectó un jonrón solitario al jardín derecho para un jonrón. Además, fue su duodécimo del año y le dio a los Yanks una ventaja de 3-0.

Los Astros recuperaron una carrera en la segunda entrada. Luego, Martín Maldonado conectó un sencillo al jardín izquierdo para recortar la ventaja a 3-2. Llegó la sexta entrada y Kyle Tucker llegó al plato. A continuación, conectó un jonrón solitario al jardín derecho, el 19 del año, para empatar el juego 3-3. Pero los Yankees recuperaron la ventaja en su mitad cuando Anthony Volpe conectó un sencillo entre el jardín derecho y el central para darles a los Yankees una ventaja de 4-3.

Los Astros tuvieron la oportunidad en la novena entrada de empatar el juego. Primero, José Abreu falló con roletazo. Pero Chas McCormick conectó sencillo al jardín central derecho. Yandy Díaz sacó línea. A continuación, Mauricio Dubón conectó sencillo para poner corredores en primera y segunda. Pero José Altuve no pudo aprovechar ya que rodó para terminar el juego.

Los Astros irán con Hunter Brown hoy, y llega con un récord de 7-7 con una efectividad de 4.12. Recientemente, lanzó seis entradas y permitió dos carreras limpias en cuatro hits y ponchó a cuatro en una victoria sobre los Rays de Tampa Bay. Brown ha tenido dos aperturas consecutivas de calidad. Mientras tanto, Luis Severino abre para los Yankees y tiene marca de 2-5 con efectividad de 7.49. Severino tuvo problemas en su última apertura al lanzar 3 1/3 entradas y permitir nueve carreras limpias y 10 hits en la derrota ante los Orioles de Baltimore. Además, solo ha tenido una salida de calidad en sus últimas cinco salidas.

Aquí están las probabilidades de Astros-Yankees MLB , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Astros-Yankees

Astros de Houston: -1.5 (+106)

Yankees de Nueva York: +1,5 (-128)

Más: 9 (-120)

Menos: 9 (-102)

Cómo ver Astros vs. Yankees

Transmisión: Apple TV + y MLB TV

Hora: 7:08 p. m. ET/4:08 p. m. PT

Por qué los Astros podrían cubrir la propagación

Los Astros no están golpeando mucho la pelota este año. Significativamente, están 17 en promedio de bateo, 15 en porcentaje de embase, 11 en carreras, 10 en jonrones y 12 en porcentaje de slugging. Tienen los jugadores que pueden batear el béisbol. Por lo tanto, tienen otra oportunidad contra un lanzador en apuros.

Altuve está bateando .277 con siete jonrones, 20 impulsadas y 31 anotadas. Además, se fue de 1 de 5 el jueves. Tucker está bateando .299 con 19 jonrones, 75 carreras impulsadas y 60 carreras. Sin embargo, su jonrón fue el único hit que logró tener el jueves. Alex Bregman está bateando .251 con 18 jonrones, 69 carreras impulsadas y 65 carreras. Sin embargo, se fue de 4-0 el jueves. Yordan Alvarez está bateando .291 con 19 jonrones, 59 carreras impulsadas y 47 carreras. Finalmente, se fue 1 de 3 el jueves. McCormick está bateando .286 con 15 jonrones, 47 carreras impulsadas y 37 carreras. Asimismo, se fue de 1 de 4 el jueves.