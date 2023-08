Rays de Tampa Bay vs. Tigres de Detroit: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 04 de agosto Es el comienzo de una serie de fin de semana en la que los Rays de Tampa Bay se enfrentan a los Tigres de Detroit .

Los Rays llegan al juego después de ganar dos de tres de los Yankees esta semana. Los Rays han ganado cuatro de sus últimos seis juegos y cinco de sus últimos diez en total. Aún así, los Rays están en medio de una carrera por los playoffs. Tienen marca de 66-45 en la temporada, pero eso los coloca a dos juegos del primer lugar en el Este de la Liga Americana. Una vez en ritmo para 115 victorias en la temporada, los Rays han caído últimamente. Ahora están en camino de solo 96 victorias en el año, pero aún mantienen el primer lugar como comodín. Para empeorar las cosas, los Rays acaban de colocar a su as, Shane McClanahan, en la lista de lesionados de 15 días .

Los Tigres llegan al juego después de dividir una serie de dos juegos con los Piratas. Han ganado seis de sus últimos diez juegos, pero han quedado fuera de la contienda por los playoffs. Están siete juegos fuera en la División Central de la Liga Americana y decidieron vender activos en la fecha límite de canjes. Aunque, una de sus piezas principales, Eduardo Rodríguez, rechazó un canje a los Dodgers, eligiendo quedarse con los Tigres mientras se reconstruyen.

Aquí están las probabilidades Rays-Tigers MLB , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Rays-Tigers

Rayos de Tampa Bay: -1.5 (+114)

Tigres de Detroit: +1,5 (-137)

Más: 9 (-104)

Menos: 9 (-118)

Cómo ver Rays vs. Tigers

Televisión: Apple TV+

Transmisión: MLB.TV

Hora: 6:40 p. m. ET

Por qué los rayos podrían cubrir la propagación

Los Rays llegan al juego con una de las mejores ofensivas de todo el béisbol. Son cuartos en carreras anotadas y slugging este año, mientras que ocupan el puesto 11 en promedio de bateo y porcentaje de embase. Ayudando a liderar el camino está Randy Arozarena. Es el líder del equipo en carreras impulsadas este año con 64 y también tiene 18 jonrones. Aún así, Arozarena ha tenido problemas últimamente. Desde el 23 de julio tiene marca de 1-27 desde entonces, con un hit siendo un jonrón. Desde principios de julio, está bateando solo .152, con tres jonrones y siete carreras impulsadas. Los Rays lo necesitarán para cambiar esto. Esta es la racha fría más larga de su carrera, y si puede comenzar a darle la vuelta, la ofensiva de Ray debería encenderse.

Mientras tanto, Brandon Lowe, Isaac Paredes y Wander Franco entran al juego balanceando bien el bate. Lowe ha bateado .318 durante la última semana. Tiene tres jonrones en ese tiempo con nueve carreras impulsadas y también anotó cuatro carreras. Paredes no está bateando tan bien, pero tiene slugging. Paredes está bateando solo .263 durante la última semana, pero tiene tres jonrones y un doble. Cuatro de sus últimos cinco hits han sido extrabases y ha anotado cuatro veces. También caminó cinco veces para darle un OBP de .440 en la última semana. Wander Franco también tiene tres jonrones y cuatro carreras impulsadas en la última semana. Mientras bateaba .348 y se embasaba a un ritmo de .444, anotó siete veces en la última semana.

El pitcheo de los Rays es una de las principales razones por las que han estado ganando este año. Son terceros en béisbol en efectividad de equipo y WHIP, mientras que el equipo número uno en promedio de bateo de oponentes. Hoy estarán empleando la estrategia de apertura. Zack Littell subirá al montículo hoy para su quinta apertura del año. Lo ha hecho bien en sus aperturas limitadas. La última vez permitió dos carreras en cinco entradas para llevarse la victoria. En aperturas este año tiene efectividad de 3.65 y récord de 1-1.

Por qué los Tigres podrían cubrir la propagación

Los Tigres tienen jugadores solo dos juegos de una carrera en sus últimos 11 juegos. O tienen cosas tanto en el pitcheo como en el plato, o no las tienen. Sin embargo, la ofensiva ha sido dura este año. Los Tigres ocupan el puesto 28 en carreras anotadas este año, mientras que también ocupan el puesto 28 en promedio de bateo y porcentaje de embase. También son 29 en slugging. La producción de carreras últimamente para los Tigres proviene de Zack Short y Akil Baddoo. Short tiene cuatro carreras impulsadas en la última semana, mientras batea .500. Lo ha hecho con tres dobletes. Short también ha anotado una carrera en la última semana.

Baddoo tiene cuatro carreras impulsadas con un jonrón y solo dos hits. Está bateando .286 en turnos al bate limitados, mientras también anota una carrera. Nick Maton también ha aprovechado al máximo los turnos al bate limitados. Maton tiene dos carreras impulsadas con dos dobles y una carrera anotada en su última semana. Eso es en solo siete turnos al bate, lo que le da un promedio de bateo de .571 en la última semana. Mientras tanto, Matt Vierling está bateando .389 en la última semana mientras se embasaba a una tasa de .450. No tiene una impulsada en la última semana, pero ha anotado tres veces. Anotando una tonelada en la última semana está Javier Báez. Báez está bateando .300 en la última semana y anotó siete carreras.

En la loma, hoy por el Tigre estará Reese Olson. Olson tiene marca de 1-4 en el año con efectividad de 4.71. Si bien comenzó julio en caliente, lanzando siete entradas como relevista y permitiendo solo una carrera, las cosas no han ido tan bien en su regreso como titular. En sus tres aperturas, ha permitido 11 carreras en 16.1 entradas de trabajo con marca de 0-2. Olson no ha tenido una apertura este año en la que no haya cedido al menos una carrera, y no ha cedido menos de dos en una apertura desde finales de junio.

Predicción y elección final Rays-Tigers

Los Rays no han sido tan dominantes como lo fueron al comienzo del año, pero son un club de calidad. Las cosas han funcionado bien para los Rays cuando han empleado la estrategia de apertura. Anotan suficientes carreras para brindar apoyo al bullpen, y contra un lanzador como Olson, eso no debería ser un problema hoy. Mientras tanto, los Tigres son muy inconsistentes y no tienen un bate en la alineación que pueda cambiar las cosas rápidamente. Llévate a los Rays a cubrir en este.

Predicción y pronóstico final Rays-Tigers: Rays -1.5 (+114)