Con un dramático grand slam, Francisco Lindor llevó a los Mets a la victoria en la NLDS, consolidando su lugar en la historia del equipo.

Francisco Lindor: Un héroe para los libros de historia

El béisbol tiene la capacidad de producir momentos que trascienden el deporte, y Francisco Lindor, estrella de los Mets de Nueva York, acaba de escribir su propio capítulo en la historia de la postemporada. El dramático jonrón con bases llenas en la sexta entrada del Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional no solo selló la victoria de los Mets sobre los Philadelphia Phillies, sino que también elevó a Lindor al estatus de leyenda. En un momento donde los Mets necesitaban desesperadamente un impulso, Lindor respondió con una actuación que dejó a los fanáticos, y a él mismo, al borde de las lágrimas.

Este triunfo no fue solo la victoria de un partido. Fue el reflejo de una temporada llena de altibajos y de un equipo que apenas logró entrar a la postemporada en el último día de la temporada regular. Y allí estaba Lindor, el rostro del equipo, cargando con la responsabilidad en uno de los escenarios más importantes del deporte.

