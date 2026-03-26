Cocodrilos lo ganó en el último suspiro y firmó un debut electrizante El conjunto cubano superó a los CTBC Brothers en un final dramático y comenzó con victoria su participación en el torneo.

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los CTBC Brothers en un partido cargado de tensión que se resolvió en los instantes finales, en el marco de la Baseball Champions League.

El equipo cubano logró imponerse en un duelo muy parejo, donde ninguno de los dos conjuntos consiguió establecer una diferencia clara durante la mayor parte del encuentro. La paridad se mantuvo hasta el cierre, con alternativas constantes en el marcador.

El momento decisivo llegó en la última entrada, cuando los Cocodrilos encontraron la ofensiva necesaria para dejar en el terreno a su rival y sellar una victoria agónica.

Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio, con ambos equipos mostrando solidez en defensa y momentos de eficacia en ataque, aunque sin lograr quebrar el trámite hasta el final.

Para Matanzas, el triunfo representa un inicio ideal en la competencia, no solo por el resultado sino por la forma en que se dio, con carácter y reacción en el momento más crítico.

En cambio, los CTBC Brothers dejaron escapar una oportunidad importante tras haber sostenido el juego durante varios pasajes, pero sin poder cerrar el encuentro cuando tuvieron la ventaja.

El desenlace, cargado de dramatismo, convierte este partido en uno de los más atractivos del arranque del torneo y posiciona a los Cocodrilos como un equipo a seguir en la competencia.