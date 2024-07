El Truist Park se prepara para recibir el mayor evento del béisbol con una celebración inaugural que rinde homenaje a la rica historia de los Bravos y su emblemático hogar.

El escenario está listo y la cuenta regresiva ha comenzado para uno de los eventos más esperados del béisbol profesional: el 95º Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El próximo 15 de julio de 2025, el Truist Park en Atlanta se convertirá en el centro de atención del deporte, y los Bravos han dado inicio a las celebraciones con un evento lleno de entusiasmo y orgullo.

La noche del lunes, antes del primer enfrentamiento de la serie contra los Cincinnati Reds, Atlanta llevó a cabo una ceremonia vibrante para develar el logo oficial del All-Star Game 2025. La presentación del logo fue acompañada de un desfile festivo por la Avenida Battery, donde se contó con la participación de exjugadores emblemáticos de los Bravos. Este desfile no solo marcó el inicio de las festividades, sino que también destacó la conexión histórica y el legado del equipo con la ciudad.

El evento continuó con una ceremonia en el campo del Truist Park, que tuvo como momento estelar el primer lanzamiento ceremonial realizado por Chipper Jones. Este icónico jugador, quien ha sido convocado al Juego de Estrellas en ocho ocasiones, fue acompañado en la receptoría por Marcell Ozuna, una figura destacada del Juego de Estrellas de 2024 y estrella actual de los Bravos. La presencia de estas leyendas del béisbol subrayó la importancia y el prestigio del evento.

Este será el tercer Juego de Estrellas que Atlanta ha tenido el honor de albergar en su historia. La primera edición se llevó a cabo en 1972 y la segunda en el año 2000, consolidando a la ciudad como un lugar destacado en el calendario de la MLB. El regreso del All-Star Game a Atlanta no solo representa un regreso a la tradición, sino también una oportunidad para celebrar la evolución y el crecimiento del equipo y de la ciudad.

El nuevo logo del Juego de Estrellas 2025 ha sido diseñado para capturar la esencia tanto de los Bravos como de su hogar en The Battery. El diseño resalta la arquitectura distintiva del área, integrando una tipografía personalizada inspirada en la identidad visual del equipo. Este logotipo no solo sirve como un símbolo del evento, sino también como un tributo a la rica herencia y el futuro prometedor de los Bravos.

Time to show ‘em what Atlanta is about. #AllStarGame pic.twitter.com/WlojwNsPSJ

— Atlanta Braves (@Braves) July 22, 2024