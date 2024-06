David Ortiz: “Don Vitelio no me ha cumplido con la fecha” El miembro de Cooperstown y copropietario de Latin Events apunta a que la liga, supuestamente, no ha cumplido con plazos de respuesta para la realización de la segunda edición del event

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La celebración de la segunda edición de la serie de exhibición de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), “Titanes del Caribe”, continúa con el problema entre sus organizadores, tras las más recientes declaraciones de David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y copropietario de la empresa Latin Events, la cual estuvo relacionada con la organización de la primera entrega del evento.

David Ortiz, propietario del 50% de la sociedad que dirige el empresario Félix Cabrera, mostró su indignación el miércoles al ser entrevistado en el programa Grandes en los Deportes, donde explicó cómo el tiempo juega en contra de la empresa que asumirá el mayor riesgo económico.

“Justamente ayer, estaba yo hablando con una compañía, un sponsor (patrocinador) que quiere ponerse de acuerdo con nosotros, pero yo no puedo entrar en acuerdos con nadie hasta que yo no entre en acuerdo con LIDOM. Hay gente que está ahí, a la espera de que nosotros cerremos ese convenio, pero no sé, en el par de ocasiones que he intercambiado mensajes con don Vitelio (Mejía), me ha dado fechas, pero no me ha cumplido”, añadió.

Por su parte, Mejía, quien se encuentra en México en la asamblea de la Confederación del Caribe, dejó entrever que todavía se trabaja en definir la propuesta. “Tan pronto tengamos una propuesta aceptable en las manos, será comunicada a Latin Events”, le dijo Mejía al medio dominicano Diario Libre desde Mexicali.

Sobre si existe una fecha límite para determinar si el evento se realizará o no, Ortiz señaló que el tiempo es vital y que existen márgenes sobre cuándo anunciar la realización del mismo.

“Lo de la fecha tope del evento, eso es algo que uno tiene su margen de cuándo anunciarlo, por la misma razón que te acabo de explicar, los sponsors, porque sabes que los sponsors tienen que meterse en su presupuesto. No puedes salirles un mes antes a los sponsors con ‘dime’, porque ellos tienen que meterse en su presupuesto con tiempo y LIDOM con eso es que está jugando en estos momentos, con el tiempo”, sentenció.