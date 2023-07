¡Desesperados! Si Yankees lo activan, Aaron Judge jugará con dolor, ¿qué pasa con el Juez? Aaron Judge está de vuelta en Nueva York y podría salir de la lista de lesionados el viernes en Baltimore, pero su salud no es la mejor. ¿Qué le pasa a Judge, cuáles son los planes de los Yankees?

Aaron Judge está de regreso en Nueva York y podría regresar a la alineación de los Yankees el viernes por la noche en Baltimore.

Inactivo desde principios de junio por una lesión en un dedo del pie, Judge jugó otro juego simulado el miércoles en el complejo del equipo en Tampa, Florida. Regresó a la Gran Manzana después de eso, dijo el gerente Aaron Boone.

Hablando en el Yankee Stadium luego de la victoria de su equipo por 3-1 sobre los Mets de Nueva York el miércoles por la noche, Boone dijo que aún no sabía si Judge saldría de la lista de lesionados el viernes para enfrentar a los Orioles, líderes de la División Este de la Liga Americana.

“Ya veremos dónde estamos mañana”, dijo Boone. “No estoy seguro de si va a hacer ejercicio o si hay cosas de rehabilitación sobre la mesa. No lo sé todavía. Cuando hable con él y me reúna con los entrenadores, idearemos un plan”.

Más temprano en el día, el New York Post informó que se espera que Judge sea activado el viernes, salvo un revés tardío.

Boone ha sostenido que los últimos Yankees (54-48) están tomando el estatus de Judge día a día y no descartaría nada, incluido un regreso este fin de semana sin una asignación de rehabilitación de ligas menores. El equipo tiene descanso hoy jueves.

“Sé que volvió a jugar. Parece que salió bien”, dijo Boone el miércoles por la tarde. “Acurruquémonos y veamos qué trae el mañana y luego veremos”.

Judge ha estado fuera desde que se desgarró un ligamento en el dedo gordo del pie derecho el 3 de junio cuando se estrelló contra la cerca del jardín derecho mientras hacía una atrapada en el Dodger Stadium.

Su progresión se aceleró desde la pausa del Juego de Estrellas, y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2022 enfrentó lanzamientos en vivo el domingo en el Yankee Stadium por primera vez desde la lesión. Vio 16 lanzamientos en un juego simulado contra su compañero Jonathan Loáisiga, quien se está rehabilitando de una cirugía en el codo derecho. Judge cometió cuatro fallas y no puso ninguna pelota en juego.

Boone dijo que Judge conectó un jonrón durante un juego simulado el martes en Florida. También jugó en el campo y corrió las bases.

Judge ha reconocido que no estará libre de dolor cuando regrese, pero los Yankees creen que podrá jugar en el jardín derecho en lugar de solo servir como bateador designado.

Nueva York tiene marca de 19-23 desde que Judge se lesionó en Los Ángeles. El mes pasado, recibió dos inyecciones antes de progresar a jugar a atrapar y hacer swings ligeros.

Judge estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones el año pasado. Está bateando .291 con 19 jonrones y 40 carreras impulsadas en la primera temporada de un contrato de nueve años y $360 millones que firmó la última temporada baja.

Los Yankees tienen marca de 30-19 con Judge, quien también se perdió 10 juegos a principios de esta temporada debido a una distensión en la cadera derecha cuando intentó robar la tercera base en Minnesota el 26 de abril, cuando cumplió 31 años

Con los Yankees en una posición indeseada en la tabla de posiciones es curioso que sean compradores. Eso explica su urgencia en el trato a la lesión de Judge. Gracias a la construcción defectuosa de su lista, los Yankees están lamentablemente desesperados por la ofensiva. Necesitan múltiples bates y también profundidad de rotación adicional.

El gerente general Brian Cashman necesita ser audaz antes del 1 de agosto, y definitivamente debe al menos salir con un bate de impacto en el medio del orden.

La especulación de Shohei Ohtani será candente y, por supuesto, sería una adición de ensueño para los Yankees o cualquier otro contendiente. No obstante, los Angelinos aseguran no venderán y no harán negocios que involucren al nipón.

¿Lograrán salvar la temporada yendo a los playoffs? ¿están siendo prudentes con el manejo a Aaron Judge? Ya veremos cómo le resulten las cosas a los del Bronx. Decisiones cruciales y complejas para los bombarderos. Nadie dijo que el béisbol es fácil.