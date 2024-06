“Toda la Liga Mayor de Béisbol está de luto hoy mientras estamos reunidos en el mismo estadio donde comenzó una carrera y un legado como ningún otro”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado. “Willie Mays llevó su brillantez integral desde los Barones Negros de Birmingham de la Liga Negra Americana a la histórica franquicia de los Gigantes. De costa a costa en Nueva York y San Francisco, Willie inspiró a generaciones de jugadores y fanáticos a medida que el juego crecía y realmente ganaba. Su lugar como nuestro Pasatiempo Nacional.”

Una carrera que duró más de 20 años (1951-73), la mayoría de ellos con sus amados Giants, Mays fue seleccionado a 24 equipos All-Star, ganó dos premios como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y sumó 12 Guantes de Oro. Es sexto en la historia de Grandes Ligas con 660, séptimo en carreras anotadas (2,068), el No. 12 en carreras impulsadas (1.909) y el No. 13 en hits (3,293).

Willie Mays wasn’t just a singular athlete, blessed with an unmatched combination of grace, skill and power. He was also a wonderfully warm and generous person – and an inspiration to an entire generation. I’m lucky to have spent time with him over the years, and Michelle and I… pic.twitter.com/tpO3O9B9yc

— Barack Obama (@BarackObama) June 19, 2024