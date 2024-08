El “Mariano Rivera” de nuestra era es dominicano Emmanuel Clase es un cerrador a la altura de los más grandes. Pasea por la impresionante labor del dominicano que hace eco de Mariano Rivera en sus primeros años en Grandes Ligas.

Desde su llegada a las Grandes Ligas, Emmanuel Clase ha demostrado ser mucho más que un cerrador confiable para los Guardianes de Cleveland. Con estadísticas impresionantes y una habilidad para dominar en momentos críticos, el dominicano ha trazado una trayectoria que inevitablemente ha comenzado a compararse con la de uno de los mejores taponeros de todos los tiempos: Mariano Rivera. La similitud entre ambos no solo se refleja en sus logros individuales, sino también en la influencia que han tenido en sus respectivos equipos durante sus primeros años en las Grandes Ligas.

Un Inicio Prometedor con Números Que Impactan

En apenas seis temporadas, Emmanuel Clase ha logrado acumular un récord de 16 victorias y 23 derrotas, junto con una asombrosa efectividad de 1.74. A sus 26 años, ya cuenta con 148 salvamentos en su carrera, y lo que es aún más impresionante, lideró la MLB en salvamentos durante dos temporadas consecutivas, con 44 en 2023 y 42 en 2022. Estos números han situado a Clase en un nivel de élite, a la par con lo que Mariano Rivera logró durante sus primeros años con los Yankees de Nueva York.

Rivera, conocido como “El Martillo de God”, también impresionó desde el inicio de su carrera, pero Clase ha conseguido superarlo en algunas estadísticas clave. En sus primeras cuatro temporadas completas, Clase tiene solo 14 salvamentos menos que Rivera y ha lanzado más entradas, con 277.2 frente a las 270.1 de Rivera. Pero lo que realmente llama la atención es la efectividad: mientras que Rivera registró un ERA de 2.14 durante esos años, Clase ha conseguido mantener un asombroso 1.74.

Una Dominante Presencia en el Montículo

La presencia de Emmanuel Clase en el montículo es imponente. Su repertorio incluye una recta cortada que regularmente supera las 100 millas por hora, una de las más temidas en el béisbol actual. Este lanzamiento, combinado con su slider devastadora, le ha permitido mantener un promedio de ponches por cada nueve entradas de 8.8, superando los 6.9 de Rivera en sus primeros años. La habilidad de Clase para controlar la zona de strike y limitar el contacto duro ha sido fundamental para su éxito.

En lo que va de la temporada 2024, Clase ha registrado una efectividad de 0.64 en 56.1 entradas lanzadas, con solo siete boletos otorgados y 49 ponches. Su WHIP de 0.66 y un promedio de bateo en contra de .156 lo han convertido en un cerrador casi imbatible. Estos números reflejan no solo su talento innato, sino también su capacidad para manejar la presión y ejecutar en situaciones de alta tensión.

Clase y los Guardianes: Una Relación Sólida y Fructífera

La historia de Emmanuel Clase con los Guardianes de Cleveland comenzó en diciembre de 2019, cuando fue adquirido en un intercambio con los Rangers de Texas que envió al lanzador Corey Kluber a Texas. En ese momento, Clase era un joven de 21 años con apenas 21 apariciones en Grandes Ligas. Sin embargo, desde su llegada a Cleveland, ha demostrado ser mucho más que una promesa; se ha consolidado como uno de los mejores cerradores del juego.

Mientras que Corey Kluber, debido a lesiones, tuvo dificultades para mantener su nivel con los Rangers, Clase no ha hecho más que mejorar con los Guardianes. Desde su primera temporada completa con el equipo, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y la admiración de los fanáticos, convirtiéndose en una pieza clave en las aspiraciones de Cleveland.

“Creo que todo tiene que ver con la inspiración. Esta es la organización que me dio la confianza y confió en mí para entregarme este rol. Y además las vibras, las vibras de los fanáticos”, dijo Clase en una reciente entrevista, recordando su llegada al equipo hace cinco años. Este apoyo y la confianza depositada en él han sido fundamentales en su desarrollo y éxito continuo.

A medida que Emmanuel Clase sigue acumulando éxitos y comparaciones con Mariano Rivera, es evidente que su carrera está destinada a ser histórica. Si bien es prematuro colocar a Clase en el mismo pedestal que Rivera, sus logros iniciales y su proyección futura indican que podría seguir los pasos del legendario taponero panameño. Si logra mantenerse saludable y consistente, no cabe duda de que su nombre será recordado junto a los grandes cerradores en la historia de las Grandes Ligas.

Emmanuel Clase ha demostrado que tiene el talento, la mentalidad y la determinación para hacer historia. Con cada salvamento, sigue construyendo su legado y acercándose a la grandeza que solo unos pocos han logrado alcanzar en el mundo del béisbol. Para los Guardianes de Cleveland y sus fanáticos, Clase no solo es un cerrador; es una promesa de futuro éxito y un símbolo de lo que puede lograrse con trabajo duro y dedicación.