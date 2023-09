Este es el Juan Soto que los Padres no pueden darse el lujo de dejar ir Los Padres se perderían de lo mejor de Juan Soto, pero Soto estaría mejor fuera de San Diego.

El tipo cuyo porcentaje de embase ha estado por debajo de .400 en sólo 21 días en sus seis temporadas en las Grandes Ligas está conectando jonrones y esparciendo hits por todos lados.

Conectó dos jonrones y remolcó seis carreras en la victoria de ayer por 10-1 sobre los Atléticos. Eso incluyó el primer grand slam de su carrera. También conectó un sencillo y está bateando .304/.394/.714 con siete jonrones en 15 juegos en septiembre.

Múltiples fuentes han sostenido durante meses que los Padres planean frenar el gasto en 2024. Si bien no se sabe qué hará en última instancia el propietario Peter Seidler, su objetivo proyectado es evidentemente alrededor de $200 millones, más o menos unos pocos millones, lo que probablemente aún habría ellos en el top 10 entre los 30 clubes de la MLB.

Es casi seguro que perderán más de $30 millones cuando Josh Hader y Blake Snell se vayan a través de la agencia libre, y podrían producirse más recortes al rechazar las opciones sobre Michael Wacha y/o Nick Martinez. (Esas salidas, sin embargo, los dejarían buscando ayuda significativa para el picheo).

Es probable que Soto gane al menos 30 millones de dólares en su último año de arbitraje.

A lo largo de las discusiones preliminares de la directiva sobre si canjear a Soto antes de 2024, la última temporada que está bajo el control del equipo, se ha argumentado que, por cualquier beneficio que pueda haber, existe el riesgo de perder la mejor versión de Soto.

Soto es bastante intrigante, y lo que está haciendo últimamente podría ser una pista de cómo sería eso.

No son sólo los números. Es que luce diferente a como lo hemos visto vistiendo marrón y dorado, como si hubiera terminado un año de lucha. Durante semanas ha sido más agresivo, golpeando más y caminando menos. Está bateando por poder y en todos los campos. Rara vez ha rodado balones hacia el lado derecho..

Sacó ambos jonrones el domingo. Eran bombas, bellezas con distancias proyectadas de más de 400 pies. Pero su jonrón del miércoles en Los Ángeles fue la verdadera revelación.

Pero no fue como las pelotas que aplastó en Oakland. Se produjo con un swing clásico de Soto, ese que parece tan sencillo que prácticamente parece lento, como un medio swing que podría resultar en un pop-up, excepto que recorre 398 pies.

“He estado tratando de encontrar el momento perfecto y ha sido difícil”, dijo después de la serie de tres juegos contra los Dodgers, en la que acertó 6 de 13 con dos jonrones. Pero en las últimas semanas me he sentido como el Juan Soto que conozco. Puedo golpear la pelota hacia el otro lado. Puedo tirar la pelota a donde quiera. No tengo que preocuparme por los lanzamientos interiores. No tengo que preocuparme por cambios ni nada. Sólo estoy balanceándome. Me he sentido así” dijo al The San Diego Union Tribune.

No se puede negar que la temporada de Soto ha sido decepcionante, en gran parte debido al alto nivel de un jugador de 24 años con una trayectoria de Salón de la Fama.

No ha estado a favor de los Padres, quienes pensaban que obtendrían cuando canjearon a su prospecto número 1 y 3, dos novatos que habían pasado tiempo como su prospecto mejor clasificado y otros dos jugadores para conseguir a Soto por lo que creían. Serían, en palabras de AJ Preller, “tres carreras por el banderín”.

Soto ha bateado .258/.399/.475 en 202 juegos con los Padres. La línea de su carrera en 565 juegos con los Nacionales fue .291/.427/.538.

Su OPS de .874 esta temporada es, con diferencia, el mejor de los Padres, pero está distante de la marca de su carrera.

Aún así, Soto aparentemente se encamina hacia unos números finales excelentes para un tipo que bateaba .220/.381/.398 el 7 de mayo y bateó .184/.304/.253 durante un lapso de 24 juegos en agosto.

Soto soltó una risa desconcertada ayer cuando le preguntaron cómo valoraba su temporada.

“Es simplemente extraño, hombre”, dijo. “He estado haciendo mi mejor esfuerzo. Definitivamente nunca me rindo. Fue un comienzo difícil. Pero siempre aprendí que nunca me rendiría, que simplemente sigo esforzándome y trabajando todos los días, vengo al campo todos los días con una sonrisa. Intento traer la buena energía. Al final del día, ya veremos”.

Soto extendió ayer su racha de embase a 21 juegos, su segunda racha de embase al menos de esa duración esta temporada. Es uno de los siete jugadores de las Grandes Ligas que ha tenido dos rachas de embase de al menos 20 juegos esta temporada.

Ayer fue su juego número 40 esta temporada en el que se embasó al menos tres veces, empatado en el tercer lugar en la MLB. Fue su cuarto juego con dos jonrones, empatado en el décimo lugar en la MLB.

Cumplirá 25 años la próxima temporada y jugará para justificar un contrato que espera superar con creces los 440 millones de dólares en 15 años que rechazó de los Nacionales en 2022.

Bryce Miller escribió hace un par de días que los Padres deberían canjear a Soto antes de la temporada. Una vez más, la pregunta es si se lo pueden permitir.

Al final del cuento, que los Padres no retengan a Soto es una pérdida para el equipo, pero para Juan Soto podría ser lo mejor que le pueda pasar.

Los Padres ganaron un cuarto juego consecutivo por primera vez esta temporada. Saben que es demasiado tarde pero también saben que oficialmente no es así.

Les quedan 12 partidos.

“Tenemos que ganarlos”, dijo el manager Bob Melvin. “Quiero decir, (probablemente) todo se reducirá a eso. Así que hemos tenido un buen comienzo en ese sentido, pero es en cada partido donde esperamos ganar un poco más de confianza. Nos hemos quitado ese mono de encima con el (cuatro). Ojalá podamos continuar con eso, porque eso es lo que será necesario”.

Y más.

Para asegurar el último lugar en los playoffs de la Liga Nacional, los Padres necesitarían permanecer invictos el resto del camino y que los Cachorros no tengan mejor marca de 5-7, los Marlins no tengan mejor marca de 6-6 y los Rojos no tengan mejor marca de 6. -5 y los Gigantes no mejor que 8-4.

Casi nada.