El swing de Vladimir Guerrero Jr. está roto Vladdy ha sido productivo esta temporada, pero muy por debajo de su forma All-Star.

Las redes sociales habían estallado después de que un video criticara a Vladimir Guerrero Jr., el multimedia que analiza el swing “roto” de Vladimir Guerrero Jr. se volvió viral.

Los fanáticos de los Toronto Blue Jays han perdido la paciencia con su primera base estrella, quien ha tenido problemas para desempeñarse cerca de su nivel anterior del Juego de Estrellas. Estas frustraciones se hicieron más fuertes a medida que circulaba en Internet un vídeo analizando su swing “roto”.

En el video, el ex receptor de los Azulejos y actual locutor Buck Martínez se sumergió profundamente en el swing de Vladimir Guerrero Jr., señalando el retraso en su sincronización. No hace falta decir que el ajuste del primera base, o la falta del mismo, no ha ayudado a sus números este año.

Como resultado del retraso en su swing, las cifras de poder de Vladdy se han desplomado este año. Martínez explica en el video que está esperando demasiado para comenzar su swing, por lo que permite que la pelota esté sobre el corazón del plato. Esta acción reduce su capacidad para impulsar la pelota lejos, ya que los cambios de potencia se producen cuando la pelota se golpea frente al plato.

El comentarista de los Toronto Blue Jays explicó que Vladdy no puede quedarse sentado y esperar. En pocas palabras, Martínez señaló que el béisbol es un juego de ritmo y fluidez, y es algo que se le está escapando en este momento. Si bien esto es común en el béisbol, el hecho de que el cuerpo técnico de los Azulejos no haya hecho los ajustes adecuados es alarmante.

Si bien muchos fanáticos y analistas han notado los errores en el swing de Vladdy, él todavía ha sido productivo en el plato, aunque no al nivel al que muchos están acostumbrados. En lo que va de la temporada, Vladimir Guerrero Jr. ha producido un promedio de bateo de .267 con 24 jonrones y 90 carreras impulsadas. Con un mucho más que decente OPS+ 117, pero estas son las cosas que pasan cuando entras a la élite, eres medido con una gran vara.

Su mejor temporada llegó en 2021, cuando el slugging primera base terminó segundo en la votación de MVP de la Liga Americana. Durante esa temporada, la estrella de los Toronto Blue Jays conectó 48 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, con 111 carreras impulsadas y un impresionante promedio de bateo de .311. Es ese nivel de producción que han visto los fanáticos lo que hace que sus luchas actuales sean frustrantes.