15/06/2024 · 12:40 AM

El pelotero cubano, Henry Urrutia, ha sido uno de los jugadores más queridos por la afición del beisbol en general. Desde San Francisco de Macorís con los Gigantes hasta Saltillo se ha ganado el cariño de afición alguna donde pisa.

Urrutia llegó al equipo norteño en 2019, donde participó en los 50 partidos que llevan actualmente el Dragón del Norte en la campaña, principal en el esquema tanto de Alfredo Amézaga y Carmelo Martínez, sin embargo, hoy en su cuenta de Instagram se despidió del equipo norteño.

“Como todo lo que comienza termina, hoy termina uno de los mejores ciclos de mi vida. Como todo me llevo cosas buenas y cosas malas, pero en general puedo decir que ha sido una de las experiencias más lindas de mi carrera.”

Al Señor Cesar Cantú, Millón de Gracias por la oportunidad de lucir y defender esta franela por estos casi 6 años, a la familia Sarapera, toda esa afición que me apoyo respeto y cuido por tanto tiempo GRACIAS porque me hicieron sentir como en casa y estoy orgulloso de poder decir que me gane su cariño y respeto.”

“Solo me queda desearles todo el éxito a los muchachos porque se lo duro que han trabajado y que trabajan a diario, que cumplan con sus metas y lleguen adonde tienen que llegar, porque la afición se lo merece y ustedes también, nos vemos en el camino, que Dios me los bendiga a todos y una vez más… GRACIAS.”, informaba en la publicación.

Actualmente, Urrutia en la Liga Mexicana de Béisbol, ha participado con los Saraperos de Saltillo en 42 juegos de la temporada 2024,batea .327, con tres jonrones, nueve dobles, un triple, 26 carreras empujadas y 21 anotadas.

Dada la calidad del jugador y como se ha convertido en un referente dentro de la LIDOM, sumado a la forma tan espontánea de su salida del equipo mexicano, encarnecieron los rumores donde los Gigantes resuenan.

En la última campaña en suelo dominicano, el cubano participó en 38 juegos de la temporada regular, con 40 hits en 139 turnos para un bateo de .288. Entre sus imparables se incluyeron ocho dobles y un jonrón. Además, registró 20 carreras impulsadas y ocho anotadas. ¿Volverá Urrutia al patio?