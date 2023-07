¡Histórico dominio! Freddy Peralta, el lanzador dominicano a quien no se da crédito suficiente Igualó su récord personal con 13 ponches ayer. Se une a un club especial en los libros de récords de la franquicia con una actuación dominante el miércoles.

Los Cerveceros de Milwaukee ampliaron su ventaja en la División Central de la Liga Nacional sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles con una victoria. El lanzador de los Cerveceros, Freddy Peralta, realizó una actuación que lo colocó en un grupo poco común en la historia del equipo.

Freddy Peralta lanzó seis entradas en blanco e igualó el récord de su carrera con 13 ponches y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el miércoles 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Los Cerveceros (57-46) ganaron dos de los tres juegos de la serie y ampliaron su ventaja en la División Central de la Liga Nacional a juego y medio sobre los Rojos (56-48). Esto marcó el enfrentamiento final de la temporada entre los equipos, con Milwaukee ganando la serie de la temporada 10-3. Fue la 12ma victoria por blanqueada de los Cerveceros en la temporada.

“Él fue marcado con todo hoy. Estaba por delante en la cuenta a menudo. Sin terrenos baldíos. Lanzamientos competitivos de inmediato“, dijo el manager de los Cerveceros, Craig Counsell, sobre Peralta. “Esto es lo mejor que has visto lanzar a Freddy”.

Peralta estaba en ritmo desde el principio. Ponchó a los Rojos con 11 lanzamientos en la primera entrada y derribó a los primeros dos bateadores en la segunda antes del sencillo de Joey Votto.

Los 13 ponches igualaron el total de Peralta en su debut en las Grandes Ligas el 13 de mayo de 2018 contra los Rockies en Colorado. Fue el noveno juego de su carrera con 10 o más ponches y el tercero esta temporada. Peralta y tres relevistas de los Cerveceros se combinaron para 18 ponches.

“Estaba concentrado en cada lanzamiento hoy”, dijo Counsell. “Mucho dominio. Estaba lanzando esta bola rápida única que nunca habían visto antes. Salida madura. Fue muy, muy buena”.

Peralta permitió cuatro hits y no dio base por bolas. Hizo 89 lanzamientos, 60 strikes.

“Me sentía muy bien hoy”, dijo Peralta. “Sentía que tenía todo funcionando. Desde la primera entrada, me sentí cómodo”.

Su desempeño fue tan dominante que lo colocó en un grupo raro en la historia de la franquicia. Según Sarah Langs de MLB.com.

Más ponches sin bases por bolas en un juego, historia de los Cerveceros:

11/8/21 Corbin Burnes: 15

8/9/22Corbin Burnes: 14

15/7/12 Yovani Gallardo: 14

Hoy Freddy Peralta: 13

6/6/21 Corbin Burnes: 13

10/7/08 David Bush: 13

Peralta no ha lanzado más de seis entradas en ninguna de sus 20 aperturas esta temporada.

Counsell dijo que tuvo problemas con la decisión de retirar a Peralta.

“Fue difícil, seguro, pero trabajó muy duro”, dijo Counsell. “Caliente en el estadio. Cuatro días de descanso, la mayoría de sus aperturas han sido en cinco. Con los muchachos que tenemos allí (en el bullpen) y el panorama general a largo plazo, fue lo correcto”.

El lanzador de 27 años ahora tiene marca de 6-8 esta temporada con efectividad de 4.46. Ha ponchado a 131 bateadores en 109.0 entradas. De por vida, es un lanzador de 36-25 con efectividad de 3.95. Está en su sexto año en las Grandes Ligas, todos con Milwaukee.

Si bien su hoja de vida no es élite, es un lanzador del que no suele hablarse de él lo que merece. No suele pensarse en Freedy hasta que hace cosas como estas. Sin dudas lleva una carrera algo más que decente en Las Mayores.

Los Cerveceros y los Rojos no volverán a enfrentarse en los últimos dos meses de la temporada regular.