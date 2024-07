República Dominicana es el único país de América Latina que ha ganado el evento en años consecutivos, logrando esta hazaña en dos ocasiones distintas. En 2010, David Ortiz se llevó el título, seguido por Robinson Canó en 2011. Doce años después, el logro se repitió con Juan Soto ganando en 2022 y Vladimir Guerrero Jr. en 2023, completando así el segundo “back-to-back” para el país en la competencia. Para 2024, tres dominicanos aspiraban a lograr la tercera victoria consecutiva para la nación, y lo consiguieron con Teoscar Hernández como campeón.

El Home Run Derby 2024, celebrado en el Globe Life Field de Arlington, Texas, se destacó como uno de los eventos más emocionantes del calendario de la MLB. Este año, la competencia abandonó el formato tradicional de torneo para permitir que los ocho bateadores compitieran directamente, con los cuatro mejores avanzando a una ronda de clasificación.

Participantes y Formato

Este año, ni el primera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., ni el jardinero de los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, campeón y subcampeón del año pasado, estuvieron presentes en el campo de competencia. A pesar de su ausencia, el evento contó con un impresionante elenco de bateadores:

Pete Alonso (1B, Mets)

Alec Bohm (3B, Phillies)

Adolis García (OF, Rangers)

Gunnar Henderson (SS, Orioles)

Teoscar Hernández (OF, Dodgers)

Marcell Ozuna (OF, Braves)

José Ramírez (3B, Guardians)

Bobby Witt Jr. (SS, Royals)

El Globe Life Field, conocido por ser un parque amigable para los bateadores, fue el escenario perfecto para el derbi. Las reglas de este año permitieron a los bateadores tener tres minutos y hasta 40 lanzamientos en las primeras dos rondas, mientras que en la final se redujo a dos minutos y hasta 27 lanzamientos.

Primera Ronda: Jonrones y Emociones

Alec Bohm fue el primero en abrir el espectáculo, registrando 21 jonrones, todos al jardín izquierdo, con el más largo de 445 pies. Con solo 11 jonrones en la temporada regular, Bohm sorprendió a todos con su desempeño.

Bobby Witt Jr. mostró su potencial, terminando con 20 jonrones. A pesar de un inicio lento, su impresionante racha final de 11 jonrones en los últimos 18 lanzamientos y cuatro en la ronda de bonificación lo colocaron en una posición competitiva.

Adolis García recibió una ovación estruendosa del público local, pero tuvo dificultades con el límite de tiempo, terminando con 18 jonrones.

Teoscar Hernández destacó con 19 jonrones, brillando especialmente en la ronda de bonificación donde conectó seis jonrones, aunque dejó cinco lanzamientos sin usar en su ronda regular.

Pete Alonso, el favorito en las apuestas, tuvo una actuación decepcionante con solo 12 jonrones, siendo eliminado tempranamente.

José Ramírez empató a Bohm con 21 jonrones, asegurando su avance y eliminando a García en el proceso.

Marcell Ozuna registró 16 jonrones, incluyendo el más largo del evento con 473 pies, pero no fue suficiente para avanzar.

Gunnar Henderson no logró encontrar su ritmo, quedando fuera con solo 11 jonrones.

Semifinales: Tensión y Competencia

En las semifinales, el sembrado No. 1 Alec Bohm se enfrentó al sembrado No. 4 Teoscar Hernández, mientras que el sembrado No. 2 José Ramírez se enfrentó al sembrado No. 3 Bobby Witt Jr.

Bobby Witt Jr. avanzó a la final al derrotar a José Ramírez 17-12, demostrando una vez más su habilidad para los jonrones largos.

Teoscar Hernández y Alec Bohm empataron con 14 jonrones cada uno, llevando la competencia a un emocionante swing-off. Hernández se impuso al conectar dos jonrones en tres swings, mientras que Bohm solo pudo conectar uno.

Final: Teoscar Hernández vs Bobby Witt Jr.

En una final llena de tensión, Teoscar Hernández de los Dodgers se coronó campeón del Home Run Derby 2024 al vencer a Bobby Witt Jr. Hernández, de 31 años, demostró su poder y consistencia, llevándose el título y consolidándose como uno de los bateadores más temibles de la MLB.

El Home Run Derby 2024 ofreció un espectáculo inolvidable, con momentos de pura emoción y grandes actuaciones. Teoscar Hernández se alzó como el gran vencedor en una noche que quedará grabada en la memoria de los fanáticos del béisbol. El Juego de las Estrellas promete ser igualmente emocionante, con los mejores jugadores de la liga listos para brillar en el mismo escenario.